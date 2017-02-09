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Christian Hammer, İngiliz devini nakavt etti

Türk boks kulübü EC Boxing’in boksörü Christian Hammer, İngiliz devi David Price’yi yedinci rauntta nakavt etti.

Christian Hammer, İngiliz devini nakavt etti

09 Şubat 2017 23:54

Türk antrenör Bülent Başer’in çalıştırdığı Romanyalı Hammer, İngiliz boksör David Price ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen karşılaşmanın altıncı raundunda aldığı sert yumrukla yere düşen Hammer, gongun çalmasına az bir süre kala antrenörünün uyarısıyla güçlükle ayağa kalktı. 7. raunda çok hızlı başlayan Romanyalı boksör, üst üste yumruklarla rakibini yere düşürdü ve nakavt ile maçı kazandı.

Erol Ceylan: "Dünya şampiyonluk maçı hakkı kazandık"
EC Box Kulübü'nün Başkanı ve Hammer’in menajeri Erol Ceylan, sporcusunun özellikle yüksek kondisyonu sayesinde maçı aldığını belirterek, "Bu karşılaşma bence boksta bu yılın en iyi maçlarından birisidir. Çünkü gerçekten müthiş bir mücadele vardı. Karşılıklı olarak atılan yumruk sayısı çok yüksek idi. İki boksör de çok yoruldu ancak en sonunda kondisyonu en yüksek olan ayakta kalmayı başardı burada antrenörümüz Bülent Başer’in de ne kadar iyi bir çalıştırıcı olduğu ortaya çıktı. Bu karşılaşma ile dünya sıralamasında yükseleceğiz ve dünya şampiyonluk maçına çıkma hakkını da elde edeceğiz" dedi.

Bülent Başer: "Sert antrenmanların meyvesini aldık"
Antrenör Bülent Başer, bu maça özel tekniklerle hazırlandıklarını belirterek, "Biz maç öncesi çeşitli tahminler yapmıştık ve bunlarda da yanılmadık Rakibimiz çok uzun boylu ve güçlüydü. Çabuk yorulacağını tahmin etmiştik ve bu doğrultuda uzun uzun kondisyon antrenmanları yaptık. Uzun koşular ile de nefesimizi açtık. Düşündüğümüz gibi de çıktı. Karşılıklı yumrukların ardından kondisyonu iyi olan ayakta kaldı. Bu da biz olduk, tabii ki burada Christian’ın güçlü yumruğu ve fiziğinin de etkisi büyük oldu" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Christian Hammer


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