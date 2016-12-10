Ancak Google, belirli site türleri için bunun yakında değişeceğini belirtti ve nasıl olacağını Chrome 56 beta sürümünde görebileceğimizi belirtti. Şifreleri veya kredi kartı numaralarını toplayan şifrelenmemiş HTTP sayfaları, URL çubuğunda “güvenli değil” olarak göze çarpacak şekilde görüntülenecek.

Google, yayıncıların sitelerini HTTPS’ye dönüştürmesi için 2015’teki yaptığı uyarıları hafifletmiş olabilir. Bununla birlikte, Google son zamanlarda çok daha fazla sitenin tamamen şifrelendiğini söylediğinden, web yöneticileri bu uyarıları ipucu olarak almış görünüyor.

Beta sürümünde kontrol edebileceğiniz bir başka ilginç şey, geliştiricilerin web sayfalarını akıllı telefonlara ve yazıcılara “sadece birkaç satır JavaScript ile” Bluetooth yoluyla bağlamasına olanak tanıyan Web Bluetooth desteği. Bu, örneğin kalp atış hızınızı görmenizi veya bir web sitesi vasıtasıyla bir Lego aracını kontrol etmenizi sağlayacaktır.

Haberin devamı için tıklayınız>>>

http://teknoformat.com