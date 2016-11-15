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Chuckwalla, Adrenalin Dünyasında meraklılarını bekliyor

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ikinci büyük kertenkele olan “Chuckwalla”, Nata Vega Outlet alışveriş merkezi bünyesinde bulunan Adrenalin Dünyasında ziyaretçilerini bekliyor.


15 Kasım 2016 15:54

Nata Vega Outlet alışveriş merkezi bünyesinde bulunan Adrenalin Dünyası birbirinden ilginç canlıları ziyaretçileri ile buluşturmaya devam ediyor. Son olarak Chuckwalla kertenkelesi de Adrelanin dünyasında yerini aldı. Chuckwalla kertenkelesine genellikle Güneybatı ABD ve Kuzeybatı Meksika’da rastlanıyor. Otçul olan Chuckwalla meyve, yaprak, tomurcuk ve çiçeklerle beslenir. Bu kertenkelelerin renkleri coğrafik olarak değişkendir ayrıca erkekler ve dişilerin yanı sıra gençler ve yetişkinler arasında da farklılık gösterir. Tehlike hissettiğinde, kayalar arasında pırıltı yapar. Chuckwalla, Adrenalin Dünyasında ziyaretçilerini bekliyor.
 

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Chuckwalla


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