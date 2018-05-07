CIA adayının koltuğu sallantıda

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, adının açıklanmasını istemeyen dört üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasına göre Gina Haspel’in hafta içerisinde adaylıktan çekilmek istediğini Başkan Trump’a ilettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Beyaz Saray yetkilileriyle hafta içerisinde yapılan toplantıda, 2001 yılından sonra yurt dışındaki bazı hapishanelerde yapılan işkencelere Haspel’in adının karışmış olması nedeniyle Senatoda yapılacak oylamada beklenen desteği alamayacağı vurgulandı.

ABD SENATOSU’NDA HASPEL’İN SEÇİLMESİ GARANTİ DEĞİL

CIA’de 33 yıllık deneyimine rağmen 2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarından sonra teşkilatın yurt dışı hapishanelerinde yapılan işkencelere adı karışan Haspel’in, senatodan onaylanma sürecinin oldukça zor geçeceği belirtiliyor. Haspel’in Trump tarafından CIA Direktörlüğüne aday gösterilmesi, teşkilatın ilk yurt dışı hapishanesini kurduğu Tayland’da birçok şüpheliye işkence edilmesinde rol oynadığı iddiası halen Washington’da tartışma konusu olmaya devam ettiği belirtildi.

Donald Trump, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden aldığını ve yerine Mike Pompeo’yu atadığını 13 Mart’ta Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu. Aynı paylaşımında Trump, Pompeo’dan boşalacak CIA Direktörlüğü görevine Haspel’i aday gösterdiğini açıklamıştı.

ABD Senatosunda 51’e 49 üstünlüğü bulunan Cumhuriyetçilerin fire vermesi halinde Gina Haspel’in seçilmesinin zor olacağı belirtiliyor.