Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Türkiye’yi DEAŞ’tan petrol almakla suçlayan CIA’in resmi olarak Türkiye'den özür dilediğini açıkladı. 2014 yılında Birleşmiş Milletler toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanına gelen ABD Dışişleri Bakanı John Keryy'nin Bakan Çavuşoğlu’na "Türkiye’nin DEAŞ’tan petrol aldığına dair bilgiler var" dediği, bunun üzerine Bakan Çavuşoğlu’nun "Ben bu konuda sana bilgi veren ülkeleri biliyorum. Bu konuda da ciddi kampanya yapıyorlar. Böyle bir şey doğru değil. Madem elinde belge var, o zaman benimle paylaş" dediği ve birkaç gün sonra Keryy’e bunu tekrar hatırlattığı kaydedildi. Daha sonraki aylarda uluslararası bir toplantı sırasında Keryy’nin Çavuşoğlu’na bir belge verdiği ve bu belgenin araştırılması için Çavuşoğlu’nun talimat verdiği ifade edildi. İlgili birimler tarafından araştırılan dosyanın içinde yer alan koordinatların Kilis Belediyesinin asfalt şantiyesine ait olduğu ve bunun üzerine CIA’in Türkiye’den resmi olarak özür dilediği belirtildi.

Dışişleri kaynakları, El Nusra’nın biran evvel Halep’ten ayrılması konusunda muhaliflere uyarıda bulunulduğunu ve Halep’ten tahliye edilen bazı vatandaşların daha önce rejim ve destekçilerinin İdlib’i vurması sebebiyle İdlib’e gitmek istemediklerini, bu vatandaşların Türkiye sınırının diğer tarafında kurulacak kamplarda misafir edilebileceğini aktardı. Diğer taraftan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Halep için 50 milyon euro göndereceği bilgisi edinildi.

İlker Turak

