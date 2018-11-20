CIA'den çok çarpıcı Kaşıkçı iddiası! 'Ölüm emrini o verdi'

Uluslararası yayın yapan ABC haber kanalı, ABD hükümeti içindeki üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı‘nın (CIA) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bugün yayınlaması beklenen raporda Kaşıkçı'nın ölüm emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından verildi bilgisinin yer aldığını iddia etti. Haberde ismi paylaşılmayan yetkilinin Kaşıkçı'nın öldürülme emrinin Veliaht Prens Selman tarafından verildiğinin ‘gün gibi ortada olduğunu' belirterek, "Liderliğin karıştığına dair baskın bir fikir birliği var. Devletin içinde kimse bunu tartışmıyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.