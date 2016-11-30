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CIA'den Trump’a uyarı: Aptallığın zirvesi olur

ABD Merkez Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan, İran’la nükleer anlaşmayı sona erdireceğini duyuran Donald Trump’ı uyararak, "İran’ın da içinde yer aldığı program, bölgedeki diğer ülkelerin kendi programlarına girişmesine neden olabilir. Yeni yönetimin anlaşmayı bozması aptallığın zirvesi olur" dedi.

CIAden Trumpa uyarı: Aptallığın zirvesi olur

30 Kasım 2016 11:28

BBC’ye röportaj veren ABD Merkez Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan, İran’la nükleer anlaşmayı sona erdireceğini duyuran Donald Trump’ı uyardı. Brennan, ABD’nin İran ile vardığı nükleer anlaşmanın bozulmasının "aptallığın zirvesi olduğunu" ifade ederek bunun bir felakete yol açacağını dile getirdi.

Brennan, "İran’ın da içinde yer aldığı program, bölgedeki diğer ülkelerin kendi programlarına girişmesine neden olabilir. Yeni yönetimin anlaşmayı bozması aptallığın zirvesi olur" dedi. Trump’ın Suriye krizi ile ilgili de Rusya karşısında dikkatli olması gerektiğini bildiren CIA Direktörü, "Washington ve Moskova arasındaki ilişkilerde gelişme olmasını umuyorum. Trump ve yeni yönetimin Rusya sözleri karşısında dikkatli olması gerekiyor" ifadesini kullandı. Brennan’ın görevi Ocak ayında son bulacak. 

Etiketler: ABD Merkez Haberalma Teşkilatı, CIA, CIA Başkanı John Brennan


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