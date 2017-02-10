Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Çiçek Sepeti yetkilisi Enis Kurt : “Çiçek Sepeti'nin minyatür bahçeleri yoğun ilgi görüyor”

Çiçek Sepeti yetkilisi Enis Kurt : “Çiçek Sepeti'nin minyatür bahçeleri yoğun ilgi görüyor”

Çiçek Sepeti yetkilisi Enis Kurt sukulent minyatür bahçelerinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Çiçek Sepeti yetkilisi Enis Kurt : “Çiçek Sepetinin minyatür bahçeleri yoğun ilgi görüyor”

10 Şubat 2017 09:32

Çiçek Sepeti yetkilisi Enis Kurt sukulent, minyatür bahçelerinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Kurt, kaktüs, bonsai gibi minyatür bitkilerle hazırlanan canlı teraryumların mekanlara yeşillik katmak isteyenlerin yoğun rağbet gösterdiği bitki aranjmanlarından olduğunu dile getirerek, “Son yıllarda bonsai ağacıyla başlayan alternatif iç mekan bitkileri furyasına bu yıl terrarium (teraryum)’lar da dahil oldu. Yapımı oldukça zahmetli olan teraryumlarla ilgili işin uzmanı teraryum tasarımcılarının verdiği eğitimlerde son zamanların popüler workshoplarından” dedi.

“Yoğun rağbet görüyor”

“Geometrik şekillerdeki cam saksılar, farklı şekillerdeki fanus veya ahşap kasalar içerisinde aynı türden bakım ihtiyacına uygun bitkiler kullanılarak hazırlanan teraryumların bakımları da zor değil” diyen Kurt, şöyle konuştu: “Genelde bitki seçiminde kaktüsgiller familyasına mensup çiçekler seçildiği için yoğun su ihtiyacı duymaması bakımlarını kolaylaştırırken ömürlerinin de uzun olmasını sağlıyor. Türkiye’nin en başarılı teraryum tasarımcılarının ürünlerini online olarak Ciceksepeti.com üzerinden satışa sunduk. Beklenenin üzerinde bir ilgi var. Ciceksepeti.com’da 350’den fazla özgün tasarımlı teraryum ürünü bulunuyor. Farklı boyut ve özelliklerde her bütçeye uygun ürün var”.
 

Etiketler: Çiçek Sepeti yetkilisi Enis Kurt


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!