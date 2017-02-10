Çiçek Sepeti yetkilisi Enis Kurt sukulent, minyatür bahçelerinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Kurt, kaktüs, bonsai gibi minyatür bitkilerle hazırlanan canlı teraryumların mekanlara yeşillik katmak isteyenlerin yoğun rağbet gösterdiği bitki aranjmanlarından olduğunu dile getirerek, “Son yıllarda bonsai ağacıyla başlayan alternatif iç mekan bitkileri furyasına bu yıl terrarium (teraryum)’lar da dahil oldu. Yapımı oldukça zahmetli olan teraryumlarla ilgili işin uzmanı teraryum tasarımcılarının verdiği eğitimlerde son zamanların popüler workshoplarından” dedi.

“Yoğun rağbet görüyor”

“Geometrik şekillerdeki cam saksılar, farklı şekillerdeki fanus veya ahşap kasalar içerisinde aynı türden bakım ihtiyacına uygun bitkiler kullanılarak hazırlanan teraryumların bakımları da zor değil” diyen Kurt, şöyle konuştu: “Genelde bitki seçiminde kaktüsgiller familyasına mensup çiçekler seçildiği için yoğun su ihtiyacı duymaması bakımlarını kolaylaştırırken ömürlerinin de uzun olmasını sağlıyor. Türkiye’nin en başarılı teraryum tasarımcılarının ürünlerini online olarak Ciceksepeti.com üzerinden satışa sunduk. Beklenenin üzerinde bir ilgi var. Ciceksepeti.com’da 350’den fazla özgün tasarımlı teraryum ürünü bulunuyor. Farklı boyut ve özelliklerde her bütçeye uygun ürün var”.

