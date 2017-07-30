Çiçeklerin üzerinden atlamak istedi, betona düştü

Edinilen bilgiye göre aşırı alkollü olduğu öğrenilen Nuri B. (50) sahil bandı girişinde çiçeklerin üzerinden atlamak isterken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kafasından yaralanan ve düştüğü yerden kalkamayan Nuri B. nin yardımına koşan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Nuri B. ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın başından yaralandığı, aşırı alkollü olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Vedat Kılıç