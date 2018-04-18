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'Cicişler' Etiler'deki evlerinde birbirine girdi

"Cicişler" olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler Etiler’de ikamet ettikleri evde birbirine girdi. Polislerin ayırdığı kavganın ardından Ersoy kardeşler hastaneye götürüldü.

Cicişler Etilerdeki evlerinde birbirine girdi

18 Nisan 2018 13:47

Beşiktaş Tepecik Yolu Caddesi üzerinde bir apartmanın yedinci katında oturan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Komşuların ihbarı üzerine "Cicişler" olarak tanınan Ersoy kardeşlerin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine uzun süre kapıyı açmayan Ersoy kardeşler, ikna çabalarının ardından dışarı çıkarıldı. Kavga esnasında hafif yaralanan iki kardeş, kapıda bekleyen sağlık ekipleri tarafından çevredeki özel bir hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. 

Burak Altun
 

 

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