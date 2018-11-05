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Cidde sular altında

Cidde sular altında
Cidde sular altında

Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Cidde sular altında kaldı - Tıkla İzle

Yağışların yol açtığı selde yüzlerce araç mahsur kalırken, sivil savunma ekipleri selde mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtardı. Şiddetli yağışlar nedeniyle bölge ağır hasar gördü. Şehirdeki okulların yağış ve olumsuz hava nedeniyle tatil edildiği duyuruldu. Öte yandan çöl ikliminin hakim olduğu Suudi Arabistan'da yaşanan sel felaketi vatandaşlar arasında şaşkınlığa yol açtı. Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerinde son iki hafta içinde etkili olan şiddetli yağış sonucu yaşanan sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti. 

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