Cidde sular altında

Yağışların yol açtığı selde yüzlerce araç mahsur kalırken, sivil savunma ekipleri selde mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtardı. Şiddetli yağışlar nedeniyle bölge ağır hasar gördü. Şehirdeki okulların yağış ve olumsuz hava nedeniyle tatil edildiği duyuruldu. Öte yandan çöl ikliminin hakim olduğu Suudi Arabistan'da yaşanan sel felaketi vatandaşlar arasında şaşkınlığa yol açtı. Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerinde son iki hafta içinde etkili olan şiddetli yağış sonucu yaşanan sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti.