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Cide sahiline ölü inek vurdu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahile ölü inek vurdu.

Cide sahiline ölü inek vurdu

30 Ocak 2017 09:34

Cide ilçesi merkez sahilinde kıyıya inek ölüsü vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine Cide Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, ineğin kulak küpesi ve numarasına bakılarak ineğin genç çiftçilere destek amaçlı yurt dışından ithal edilen hayvanlardan olduğu belirtildi.
Gemilerle yurtdışından getirtilen ve bir limanda indirilme esnasında gemiden düşmüş olma ihtimali olduğunu ifade eden Cide Tarım Müdürlüğü yetkilileri, “Kulak küpe numarasından ülkemiz kayıt sistemine ait olmadığı anlaşılan inek, belediye ekiplerine ait iş makinesi yardımıyla denizden çıkarılarak ve kireçlenerek sokak köpeklerinin erişemeyeceği derinlikte gömülerek imha edilmiştir. Bilinçli Cideli vatandaşlarımızın ihbarı sayesinde kısa sürede yerinde tespit edilerek müdahalede bulunulan inek, olası herhangi bir bulaşıcı hastalık saçmadan derin bir çukura gömülerek imha edilmiştir” denildi.

Mehmet Salman 

 

Etiketler: Cide, kastamonu


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