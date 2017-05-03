Cide’de 5 kilo ağırlığında levrek yakalandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde balıkçı lokantası işleten ve müşterilerine günlük taze balık ikram etmek için günlük olarak denize açılan 38 yaşındaki Emrullah Duru, hamsi avı için çıktığı balık avında ağlarına 5 kilogram ağırlığında 19 santimetre eninde ve 75 santimetre uzunluğunda levrek balığı yakaladı. Balıkçı Duru, Cide’de bu balığın ender şekilde yakalandığını belirtilerek, balığı satmayı düşünmediğini ve lokantasında bir süre sergiledikten sonra müşterilerine ikram edeceğini kaydetti.

Mehmet Salman