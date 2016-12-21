Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Saray ilçesi Çaylaköy ve Edirköy, Malkara ilçesi Kozyörük mahallerinde çiftçi gece eğitimleri yapıldı. Üreticilere güncel desteklemeler, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, ÇATAK Projesi, tarımsal ürünlerde pestisit kalıntısı, tarım alanlarında organik madde miktarının arttırılması, hayvan refahı, yem bitkileri yetiştiriciliği, alternatif tarımsal ürünler, arazi toplulaştırma faaliyetleri, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, uygulamaları konularında bilgi verdikten sonra üreticilerin sorularına cevap verdi.

Halil Dağ