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Çiftçiler karasabandan vazgeçemiyor

Aydın'da çiftçiler asırlar öncesinde olduğu gibi arazilerini karasabanla sürüyor. At ve öküzlerin faal olarak kullanıldığı Aydın dağlarında çiftçiler engebeli arazi yapısı nedeniyle bahçeleri at ve öküzlerle sürmek zorunda olduklarını belirttiler.

Çiftçiler karasabandan vazgeçemiyor

12 Mayıs 2018 11:21
Çiftçiler karasabandan vazgeçemiyor - Tıkla İzle

Aydın’ın kaliteli incir üretimi ile ünlü dağ köylerinde çiftçiler karasabandan vazgeçmiyor. Arazinin yapısı, incir ve zeytin ağaçlarının durumu nedeniyle gelişen teknolojiye rağmen karasabandan vazgeçemeyen köylülerin en önemli yardımcıları asırlar öncesinde olduğu gibi atlar ve öküzler. 

Gelişen teknoloji Ünlü Seyyah Evliye Çelebi’nin ‘Dağlarından yağ, ovalarından bal akar’ sözleriyle tasvir ettiği verimli Aydın dağlarında karasabana çözüm bulamadı. Çiftçiler, asırlar önce olduğu gibi arazilerini öküz ve atlarla işlemeye devam ediyor. Köylerde at ve öküzlerle çiftçilik yapabilen çok az insan kalırken yeni neslin bu meşakkatli işi yapmak istemediği belirtildi. 

Aydın’ın Köşk İlçesi’ne bağlı Uzundere Mahallesi’nde yaşayan Sait Dağ, ekonomik nedenlerden değil, arazinin yapısından dolayı mecburiyetten hayvanlarla çift sürmek zorunda kaldıklarını belirtti. Dağ, “Traktör ve diğer araçlar incir ve zeytin bahçelerinde iş görmediği için mecburen öküz ve atlarla çift sürüyoruz. Zor oluyor ama başka bir alternatifimiz yok. Tek sıkıntı yeni nesil at ve öküzlerle çift sürmesini bilmiyor. Öğrenmek de istemiyorlar. Herkes şehirde yaşamak istiyor” dedi. 

Mühendislerden daha fazla maaş alıyorlar 

Bir çift at ya da öküze sahip olup ta dağlık arazilerdeki incir ve zeytin bahçelerinde çift sürenler günlük 300 TL yevmiye alıyor. Sezonda bir mühendisten daha fazla para kazanmalarına rağmen eskisi gibi kimse at ve öküzlerle çift sürmek istemiyor.  

İbrahim Kılınç

 

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