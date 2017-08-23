Çiftçilerden milletvekilini ağlatan eylem

Konuk bir vatandaşın kendisine sarılmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

23 Ağustos Çarşamba günü Çumra ilçesinden konvoyla yola çıkan çiftçiler saat 15.00’de Konya Şeker Fabrikası önüne gelerek eylem yaptı. Sivil toplum ve çiftçi kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı eyleme çok sayıda vatandaş katıldı. Konya Şeker Fabrikası bahçesinde toplanan kalabalık daha sonra Anadolu Birlik Holding A.Ş’nin önüne gelerek sloganlar attı ve Başkan Recep Konuk’un yanlarına gelmesini istedi. Kalabalığın yaklaşık bir saat süren bekleyişinin ardından Recep Konuk holding binasına geldi. Kalabalık tarafından coşkuyla karşılanan Konuk bir vatandaşın kendisine sarılmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Holding binasının bahçesinde konuşan Recep Konuk, "Bugün uzaktan yakından hemşehrilerimiz buraya teşrif etmişsiniz, teşekkür ederim. Tabii zor bir süreç yaşadığımızı bilmenizi istiyorum. Ben hiç diklenmedim hep de dik durdum. Asla şahsımızın can ve mal kaygısı olmamıştır, bundan emin olun. Bir süreç var önümüzde. Bunun zorluklarını ben yaşıyorum, belki bu kararı almakta çok zorlandığımı bilmenizi isterim. Ama şundan emin olun her şeyden önce burada alınan karar alelacele alınan bir karar değildir. Dört yıl öncesinden burada genel kurul yapılacağı belliydi. Yani bu dört yıl öncesinin takvimi. Ben bu takvimi öne filan çekmiş değilim ve dört yılın sonucunda da içinde seçim olan bir takvimdi. Adaylık süreci, eksik olmayın bana hep siz destek oldunuz, ben de Anadolu adına savaştım, beraber savaştık. Bugün var edilen üreticinin üretmesini sağlayan Anadolu’nun bağrına vurulan mührün içinde benden daha ziyade sizler varsınız. Bu mührü biz beraber vurduk. Çok şükür bu kurum üretiyor. Bugün 50’e yakın tesisi işletiyor. Bu kurumla ilgili kamuoyunda farklı spekülatif bilgiler dolaştırılabilir. Ama şundan emin olun bu kurum bugün Türkiye’nin en iyi bilançosuna sahip ekonomisi olan kurumdur” ifadelerini kullandı.

“ELİMİZ GÜÇLÜYKEN MÜDAHALE ETME ŞANSIMIZ VAR”

Recep Konuk kurumun yanında olacağını belirterek, ”Bu kurumun işleyişinin zarar görmemesi adına, bu kurumun daha da çok büyümesi adına, bu kurumun ilanihaye Anadolu topraklarına üretmesi adına belki ben önünde değilim ama bu kurumun yanında olacağım bundan emin olun. Şimdi bu kurum, ben de herkes gibi fani biriyim, sürekli burada kalacak değiliz. Ama biz olmadan da bu kurumun yürümesini beraber sağlamalıyız. Bu kurum her daim ayakta durmalı. İkincisi elimiz güçlü iken burada olabilecek hasara müdahale etme şansımız var. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Daha da önemlisi kamuoyuna söylediklerim bunlar. Söylemediğim şeyi söylüyorum iyi dinleyin. Benim aldığım hiçbir kararın bugüne kadar üreticinin, çalışanın, buradan ürün tüketenlerin, tüketicinin aleyhine olduğunu gören, şahitlik eden var mı aranızda? O zaman bana bir müsaade edin ben ortamı bir göreyim buranın ilanihaye ayakta kalacağının formülünü bana bırakın. Ben bunun çalışmasını yapıyorum, aday değilken de bunun çalışmasını yaptım” şeklinde konuştu.

“BENİM BUGÜNE KADAR ALDIĞIM HİÇBİR KARAR ASLA ŞAHSIM ADINA DEĞİLDİR”

Konuk seçim için zamanın az kaldığını söyleyerek, “Belki şu olabilir vakit dar güvenlik vesaire sıkıntılar olabilir. Bir müddet ileriye kaydırabiliriz. Emniyet, Valiliğin böyle bir yaklaşım içerisinde olduğunu görüyorum. Yani belki bunu istişare etme şansımız olacak. Benim bugüne kadar aldığım hiçbir karar asla şahsım adına değildir bundan emin olun. Bu kurumun ayakta kalabilmesi, bu kurumun hayatiyetinin var edilmesi sadece Konya coğrafyasında yaşayanların meselesi değildir. Şu anda Torku, Konya Şeker modeliyle Türkiye’ye örnek olmuştur sıra bu modeli küçültmek yok etmek değil, bu modeli Türkiye’ye teşmil etmektir” dedi.

“BİZİM YÜREĞİMİZDE, GÖNLÜMÜZDE HER ŞEYİMİZ DE BURADAYIZ BUNDAN EMİN OLUN”

Duygulandığını belirten Konuk, ”Ben çok duygu yüklüyüm. Hele sizlerin samimiyetine hep şahitlik ettim. Yüreğinizi biliyorum, nasıl bir gayret nasıl bir çabayla ekmeğinizi evinize taşıdığınızı biliyorum. Dünü biliyorum, bugünü biliyorum, yarın bir kabaca öngörüyorum. Biz burayla etle tırnaktan olduk, iç içe olduk. Buralar benim evladım gibi. Eğer buralar küçücük bir zarar görürse bizim yüreğimiz yanar buna müsaade etmeyiz. Buranın zarar görmesi adına da hiçbir yaptırımın içerisinde olamayız, hiçbir kararın içinde olamayız. Dolayısıyla vermiş olduğumuz kararın önümüzdeki günlerde nelere sebep olacağını nasıl bir seyir izleyeceğini birlikte göreceğiz, birlikte tartışacağız. Bizim yüreğimiz de, gönlümüz de, her şeyimiz de burada, bundan emin olun. Bu başında mı oluruz ortasında mı oluruz geri tarafına mı oluruz buna önümüzdeki günlerde bakacağız” ifadelerini kullandı.

Mustafa Yaşar Beşer