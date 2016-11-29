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Çiftçilere destek ödemeleri yarın başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "2016 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında yarından itibaren üreticilerimize toplam 599,8 milyon TL’lik ödeme yapılacak" dedi.

Çiftçilere destek ödemeleri yarın başlıyor

29 Kasım 2016 11:20

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. 2016 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında üreticilere yarından itibaren toplam 599,8 milyon TL’lik ödeme yapılacağını belirten Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"Ödemeler kapsamında; genç çiftçi proje desteği için 100 milyon TL, IPARD için 90 milyon TL, kırsal kalkınma desteği için 65 milyon TL, tarım sigortası desteği için 50 milyon TL, hayvan gen kaynakları desteği için 40 milyon TL, iyi tarım desteği için 27 milyon TL, süt tozu desteği için 26 milyon TL, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği için 17 milyon TL, sertifikalı tohum kullanım ve üretim desteği için 10 milyon TL, biyolojik mücadele desteği için 5 milyon TL, lisanlı depolarda ürün depolama kiralama için 1,3 milyon TL, süt desteği için 160 milyon TL ve AR-GE desteği için 8,5 milyon TL olmak üzere toplam 599,8 milyon liralık hibe desteği, yarın 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Bu ödemelerle beraber yılın ilk 11 ayında çiftçilerimize toplam 10,87 milyar liralık destekleme ödemesi yapılmış olacak. Böylelikle 2016 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 11 milyar 644 milyon TL’lik tarımsal hibe desteğinin yüzde 93’lük kısmını ödemiş olacağız. Geri kalan destek ödemeleri ise 20 Aralık sonrasında üretici hesaplarına aktarılmaya başlanacak." 

Goncagül Özcan

Etiketler: çiftçi, faruk çelik


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