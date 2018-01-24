Çiftçilerin domuzlarla başı dertte

Domuz sürüleri, Milas’a bağlı Savran Mahallesi’nde gündüz vakti ekili tarım arazilerinin bulunduğu yamaçlarda sürüler halinde gezerken görüntülendi. İrili ufaklı domuzlardan oluşan sürü, mahalledeki çiftçilerde büyük tedirginliğe neden oldu. Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, insanları görmelerine rağmen kaçmadığı gözlenen domuzlar an an kayıt altına alındı. Yıl boyu emekle ektikleri arazilerin domuzlar tarafından talan edildiğini söyleyen çiftçiler, ilgili kurumlar işbirliğinde sürek avı düzenlenmesini talep etti.

Sürek avıyla domuz popülasyonunun kontrol altına alınması gerektiği söyleyen çiftçiler, “Bizim geçimiz tarıma ve hayvancılığa dayanıyor. Bizim mahallemizde ve komşu mahallelerdeki tarım arazileri, sık sık domuzların tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Sürüler halinde ekili tarım arazilerine giren domuzlar, emeğimizi ziyan ediyor.” diyerek yaşadıkları sorunları dile getirdiler.

Belirli aralıklarla düzenlenecek olan sürek avı sayesinde domuzların bertaraf edilebileceğini belirten vatandaşlar, bu tür önlemler alınmadığı takdirde bazı çiftçilerin tehlikeli yöntemlere başvurduklarına dikkat çekiyor.

İlgili kurumlardan alınacak izinlerin ardından sürek avı düzenlenmesini talep eden mahalleli, “Bazı çiftçilerimiz tek çare olarak, tarlaların etrafını yüksek voltajlı elektrikli tellerle çevirebiliyor. Bu yöntem hayvan yaşamını tehlikeye soktuğu gibi insanları da tehdit ediyor. Geçmişte ne yazık ki yüksek voltajlı bu tellerin kullanılması ölümle sonuçlanan kazalara neden oldu. Elektrik akımına kapılan insanlarımız öldü. Tekrarlanmasını asla istemiyoruz” diyerek domuzla mücadele noktasında çiftçinin yalnız bırakılmamasını istiyor.

Demet Leyne

