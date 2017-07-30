Diğer
Kategoriler

Çiftçilerin temmuz sıcağında tırpanla ot biçme çilesi

Van’ın Başkale ilçesinde temmuz sıcağına denk gelen ot biçme sezonu, hayvan yetiştiricilerine zor günler yaşatıyor.

Çiftçilerin temmuz sıcağında tırpanla ot biçme çilesi

30 Temmuz 2017 09:52

Hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Başkale’de hayvan yetiştiricilerinin zorlu mesaisi başladı. Hayvanlarının kışlık yemini hazırlamak için kolları sıvayan hayvan yetiştiricileri, temmuz ayının kavurucu sıcaklarında tırpanlarla ot biçiyorlar. İlçeye bağlı Örenkale Mahallesi'nde yaşayan Hamza Kırkler, yaklaşık 250 küçükbaş hayvanının olduğunu belirterek, kardeşleri ve yeğenleri ile birlikte sabahın erken saatinden itibaren ot biçmek için tarlaya gittiklerini söyledi. Hayvanlarının kışlık yemini hazırlamak için kavurucu sıcaklarda tırpan çektiklerini ifade eden Kırkler, “Bu yıl beklenen verimi alamadık. İşlerimiz oldukça zor. Her yıl yaklaşık 4 bin bağ ot biçiyoruz. Arazi şartları nedeni ile biçerdöverin etkisiz kaldığı alanlarda tırpanlarla ot biçiyoruz” dedi.
Şefik Caner isimli hayvan yetiştiricisi ise, ”Hem biçerdöver hem de tırpanla ot biçiyoruz. İşlerimiz çok zor ancak yapacak başka bir işimiz olmadığı için baba mesleğini sürdürüyoruz. Eğer ot biçmesek koyunlar elimizde kalır. Herhangi bir mesleğimiz olmadığı için hayatımız böyle devam edecek. Böyle geldi, böyle gidecek" ifadelerini kullandı. 

Engin Ertürk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!