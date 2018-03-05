Çiftçinin gözü kulağı olacak yeni uygulama

DenizBank’ın yeni geliştirdiği “Deniz’den Toprağa” mobil uygulama çiftçilerin ürünleri için ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere tek tıkla ulaşabilecekleri bir platform sunuyor. DenizBank müşterisi olmayanların da kullanabildiği mobil uygulama ile çiftçiler tarlalarını yönetebilirken; ziraat mühendislerine 7 gün 24 saat diledikleri anda soru sorabilecek, hal borsa fiyatlarını karşılaştırmalı takip edebilecek, sektörel gelişmelerden haberdar olup traktör kiralama gibi verimliliklerini artıracak işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekler. Uygulama aynı zamanda 2017 Eylül ayında kullanıcıyla buluşmasına rağmen “EFMA - DMI Awards 2017”de, inovasyon ve yenilik alanında değerlendirilen projeler arasından “En İyi Yeni Ürün / Hizmet” kategorisinde 1.’liğe layık görüldü.

Tarımın, Türkiye’nin sürdürülebilir gelişimi açısından stratejik konumuna büyük önem atfeden banka temeline “Çiftçimizin Yüzü Gülsün” anlayışını yerleştirdiği bakış açısı ile çiftçiler, tarım sektörü ve dolayısıyla Türkiye ekonomisi için değer üretmeye devam ediyor. Bu anlayışla hayata geçirilen “Deniz’den Toprağa” mobil uygulaması üretim maliyetlerini düşürüp verimini artırmak isteyen çiftçilere teknoloji desteğiyle özel çözümler üreten bir zirai danışmanlık uygulaması olarak öne çıkıyor. “Tarlalarım”, “Mühendise Sor”, “Haberler/Duyurular”, “Hal/Borsa Fiyatları” ve “Kiralık Traktör” fonksiyonlarını kapsayan uygulama tüm çiftçilere açık. Çiftçilerin yanı sıra hobi amaçlı kendi bahçelerinde ürün yetiştirenler de uygulamadan diledikleri gibi yararlanabiliyor.

Uygulama içinde neler var?

Üreticiler uygulamaya tarla kaydetmek için zirai ürün seçimi, ürün türü, lokasyon, tarla büyüklüğü, toprak tipi, sulama tipi ve ekim-hasat tarihleri gibi temel verileri her bir ürün için ayrı ayrı girerek bölgenin toprak özelliklerine uygun ilaçlama, gübreleme, sulama, ekim ve hasat tavsiyelerine bir tıkla ulaşılabiliyor. Uygulamada yer alan hava durumu takip sistemi sayesinde tarlaların üç günlük hava durumu izlenebilirken; zirai don, aşırı yağış, sel gibi olası risklere karşı önceden tedbir alma şansı bulunabiliyor. Aynı zamanda tarla, yetiştirilen ürün, meyve bahçeleri, ağaçlar ve bağlar ile ilgili her türlü soru, konusunda uzman ziraat mühendisleriyle fotoğraf, video, ses kaydı veya yazılı olarak paylaşılabiliyor. Sorular en kısa sürede yanıtlanıyor veya uygulamaya kayıtlı telefon üzerinden hesap sahibi aranarak bilgilendiriliyor.

Üreticiler uygulama ile hal ve borsa fiyatlarını takip edip en güncel fiyatları anlık izleyebiliyorlar. Tarım sektörüne dair tüm gelişmeler, haberler, resmi duyurular, hibe ve destek açıklamaları, avantajlı kampanyalar “Haberler/Duyurular” kısmında yer alırken, önemli duyurular üreticinin cep telefonuna anlık bildirim olarak da iletilebiliyor.

Üreticiler ayrıca traktör kiralamak veya sahip oldukları traktörü kiraya vermek istediklerinde uygulamanın “Kiralık Traktör” bölümünden yararlanıyor. Kiralık traktör ilanları ile uygun marka, model, beygir gücü ve günlük kira bedeline sahip traktörü kiralamak üzere traktör sahibiyle temas kurulabiliyor. Çiftçiler benzer şekilde ellerindeki traktörü başka bir çiftçiye kiralayarak hem gelir elde edebiliyor hem de ihtiyaç sahibi başka bir çiftçiye yardımcı olabiliyorlar.

“İnovatif hamlelerimiz ile çiftçimizin hayatına değer katıyoruz”

DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi; “Tarım bankacılığına başladığımız ilk günden bu yana çalışmalarımızı sosyal sorumluluk bilinciyle yönetiyor; çiftçimizin gelirinin ve verimliliğinin artması, köylerimizin göçlerle genç nüfusunu kaybetmemesi için, inovasyon alanındaki bilgi birikimimizi de devreye alarak var gücümüzle çalışıyoruz. Geçen sene çiftçilerin ürünlerini daha verimli yetiştirmeleri için tarımsal danışmanlık ve hasat zamanlarında ürün fiyatları ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere ‘Deniz’den Toprağa’ Facebook sayfasını uygulamaya almıştık. Bugün ise müşterimiz olsun, olmasın tüm üreticilerimize açık olacak ve inovatif içeriğiyle sektörde bir ilki temsil eden ‘Deniz’den Toprağa’ mobil uygulamasını, “çiftçilerimizin tarladaki akıllı danışmanı” olarak hayata geçirdik. Bu uygulama çiftçimizin adeta gözü, kulağı olacak. Pek çok nitelikli bilgiye bir tık ile ulaşabilecekler; tarlalarını izleyebilecek, sektöre dair en güncel gelişmelerden anında haberdar olabilecek ve en önemlisi, ziraat mühendisi uzmanlara ihtiyaç duydukları her an, sınırsız ve ücretsiz soru sorabilecekler. Bir kez daha üreticinin hayatını kolaylaştırıp sektöre güç kazandıracak bir yeniliğin altına imzamızı atmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de çiftçimizin yüzünün DenizBank ile gülmesi vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz.”

Uygulamayı kullananların yorumları

Uygulamayı kullanan ve bu konudaki memnuniyetini dile getiren Yusuf Seçik, “Bitkide sararma vardı. Uygulamaya girdik ve bitkinin fotoğrafını çektik. Mühendislik kısmına sorduk. O da bize gereken ilacın ismini verdi. Bu sorundan kurtulduk” dedi.

Çiftçi Alpay Denizli de bankanın vermiş olduğu üretici kartın birçok avantajı olduğuna değinerek, “. Uygulama aracılığıyla borsa fiyatlarını, kiralık traktörleri görebiliyoruz. Bizim için çiftçilere faydalı bir uygulama” şeklinde konuştu.

Uygulama nasıl indirilir?

Uygulamaya sadece isim, soy isim bilgileri girilerek telefona gelen mesaj ile kaydolmak ve ister cepten, ister tabletten kullanmak mümkün. Uygulama Apple Store ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.

