Çiftçinin vazgeçilmezi ‘Karasaban’

Hizan ilçesine bağlı Sarıtaş köyünün Gedik mezrasındaki dağlık ve engebeli olan arazilerde çiftçilik yapmak çok zor. Bin bir meşakkat ve çaba ile üretime hazırlanan sarp arazilerin işleniş hikayesi ise herkesi şaşırtıyor.

Baharın gelmesiyle sabanlarla sürülmeye başlanan yüzlerce dönüm arazi için öküzler çifte hazırlanıyor. Öncelikle çift sezonu yaklaşırken hayvanlar güçlenmeleri için arpa ile bakıma alınıyor. Köylerde çiftçilik yapabilen çok az insan kalırken, sarp arazilerden verim almak isteyen vatandaş ise bahçesini sürdürebilmek için adeta sıraya giriyor. En fazla 70 gün çift sürülebilen dağlarda toprakların kurumaya başlamasıyla birlikte çift sürme işi de sona eriyor. Motorlu tarım aletlerinden faydalanılamayan dağlık alanlarda öküzler, asırlar öncesinde olduğu gibi çiftçinin en değerli varlıkları arasında yer alıyor.

"İstemeyerek bu hayvanlara eziyet veriyoruz"

Tarlasını öküzlerle süren Mehmet Şah Üzer İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bizler Hizan’a bağlı Sarıtaş’ın Gedik mezrasındayız. Engebeli olan tarlalarımızı imkan olmadığından, makine ve traktörler olmadığından öküzlerle çift sürmek zorunda kalıyoruz. Öküzlerle çift sürdüğümüzde pek bir verim alamıyoruz. Gölet ve sulama havuzlarımız olmadığından su sıkıntısı çekiyoruz. Zorlu bir iş içerisindeyiz. Makinelerin bir günlük işini öküzlerle on günde yapamıyoruz. Bu tür zorluklarla geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

İlhan Eren İnan

