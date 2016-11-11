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'Çifte 11' çılgınlığı başladı

Çin'de geleneksel hale gelen "Çifte 11" (11 Kasım) Bekarlar Günü, otomotivden kozmetiğe, tekstilden gıdaya bir çok sektörde yüzde11 indirimli kampanyalarla satışa sunuldu. Güne ithafen yapılan özel promosyonlarla 20 milyar dolarlık alışveriş yapılacağı tahmin ediliyor.


11 Kasım 2016 11:35

Çin’in Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden biri olup, yerel ve uluslararası ticaretin önde gelen çevrimiçi piyasalarından biri olan online alışveriş sitesi Alibaba, geleneksel 11 Kasım Bekarlar Günü'ne ilişkin özel kampanyalarla Çifte 11 çılğınlığını devam ettiriyor.

Giyimden kozmetiğe, dekorasyondan otomotive
24 saatlik zaman dilimi için geçerli olan kampanyalardan, alışveriş çılgınları, beyaz eşya, mobilya, giyim ve elektronik gibi birçok üründe sanal sitelerdeki özel indirimlerden faydalanarak alışveriş yapmaya başladı.

Geçen yıl ne kadardı?
Bu yıl yüzde 40'lık bir artışla 20 milyar dolarlık alışverişin beklendiği Bekarlar Günü'nde, geçen yıl toplamda 14,3 milyar dolarlık ve ilk saatteki 3,9 milyar dolarlık alışveriş ile rekorlara imza atılmıştı.

Şükran Günü ile yarışıyor
ABD'de en çok alışverişin yapıldığı Şükran Günü'nden sonraki ilk pazartesi ile rekabet halinde olan Çin'deki Bekarlar Günü alışverişi, geçtiğimiz yıl saat ve gün bazlı işlem hacmiyle ABD'yi geride bırakması ve günlük alışveriş miktarıyla dünyanın en büyük sanal alışveriş günlerinden biri olarak görülüyor.

2009 yılında başladı
Ülkede Alibaba holding çatısı altındaki online alışveriş portallarında "Çifte 11 çılgın alışveriş günü" adlı kampanyanın ilki 2009 yılında yapılmış ve o yıl sadece 8 milyon dolarlık online alışveriş yapılmıştı. Çin'de internetten yapılan alışverişlerin yüzde 80'den fazlası Alibaba sitesi üzerinden gerçekleşiyor.
 

Alev Hamitoğulları
 


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