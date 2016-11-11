Çin’in Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden biri olup, yerel ve uluslararası ticaretin önde gelen çevrimiçi piyasalarından biri olan online alışveriş sitesi Alibaba, geleneksel 11 Kasım Bekarlar Günü'ne ilişkin özel kampanyalarla Çifte 11 çılğınlığını devam ettiriyor.

Giyimden kozmetiğe, dekorasyondan otomotive

24 saatlik zaman dilimi için geçerli olan kampanyalardan, alışveriş çılgınları, beyaz eşya, mobilya, giyim ve elektronik gibi birçok üründe sanal sitelerdeki özel indirimlerden faydalanarak alışveriş yapmaya başladı.

Geçen yıl ne kadardı?

Bu yıl yüzde 40'lık bir artışla 20 milyar dolarlık alışverişin beklendiği Bekarlar Günü'nde, geçen yıl toplamda 14,3 milyar dolarlık ve ilk saatteki 3,9 milyar dolarlık alışveriş ile rekorlara imza atılmıştı.

Şükran Günü ile yarışıyor

ABD'de en çok alışverişin yapıldığı Şükran Günü'nden sonraki ilk pazartesi ile rekabet halinde olan Çin'deki Bekarlar Günü alışverişi, geçtiğimiz yıl saat ve gün bazlı işlem hacmiyle ABD'yi geride bırakması ve günlük alışveriş miktarıyla dünyanın en büyük sanal alışveriş günlerinden biri olarak görülüyor.

2009 yılında başladı

Ülkede Alibaba holding çatısı altındaki online alışveriş portallarında "Çifte 11 çılgın alışveriş günü" adlı kampanyanın ilki 2009 yılında yapılmış ve o yıl sadece 8 milyon dolarlık online alışveriş yapılmıştı. Çin'de internetten yapılan alışverişlerin yüzde 80'den fazlası Alibaba sitesi üzerinden gerçekleşiyor.



Alev Hamitoğulları

