Bursa’nın Kestel ve Yıldırım ilçesinde geçen yıl eylül ayında birer gün arayla öldürülen iki gencin katil zanlısı olarak tutuklu bulunan 2 çocuk babası Deniz Yalçınkaya, 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde son defa hakim karşısına çıktı. Daha önceki ifadesini tekrarlayan Deniz Yalçınkaya, “Serhat Erkibaş’ı ben öldürmedim. Aşkın Kızılkaya’yı öldürdüğümü kabul ediyorum. Serhat’la beraber ağabeyimin işlettiği tombala dükkanında çalışıyorduk. Serhat zamanla Aşkın’a takılmaya başladı. Kendisini ikaz ettim. Olay günü Aşkın ile birlikte Erkan diye birinin evine gittik. Aşkın evin önünde taşkınlık çıkardı. Ben de kendisini uyardım. Serhat’ı öldürdüm, seni de öldürürüm dedi. Daha sonra tabancasıyla yüzüme vurdu. Silahı bana doğrulttu. Ben de elimle itince silah arabanın içine düştü. Ruhsatsız tabancamla ona doğru ateş ettim. Kendisi tabancasını almak üzere eğilmişti. Merminin nereye isabet ettiğini bilmiyorum. Araç hareket halindeydi. Aşkın’ın yaralanmasından dolayı üzerime kan sıçradı. Araç devam ederken park halindeki bir araca çarparak durdu. O sırada elimdeki silah bir kez daha patladı. Daha sonra Aşkın’ın silahını alarak olay yerinden uzaklaştım. Takdir yüce mahkemenindir. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı” diye konuştu.

Mahkeme, Deniz Yalçınkaya’yı, Erikbaş ve Kızılkaya’yı öldürdüğü iddiasıyla 25’er yıl, ruhsatsız silah taşıdığı iddiasıyla da 1 yıl 3 ay hapis ve 740 lira da para cezasına mahkum etti.

Ahmet Faruk Çabuk