Çifte Minareli Medrese'deki geçitler kazıyla gün yüzüne çıkartıldı

Sivas Arkeoloji Müze Müdürlüğü tarafından İlhanlıların büyük veziri Sahip Şemseddin Cüveyni tarafından 1271 yılında yaptırılan Çifte Minareli Medrese'nin restorasyonu için çalışma başlatıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürütülen çalışmalarda daha önce bilinen tünelin ucu gün yüzüne çıkartıldı. Üç gün süren kazı sonucunda bulunan tünelde daha sonra kapsamlı çalışma yapılacağı öğrenildi. Kazı çalışması esnasında ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen çeşitli materyaller de buldu. Gün yüzüne çıkarılan geçitlerin tarihi kent kalesine gittiği tahmin ediliyor. Yapılacak kapsamlı çalışmayla tünel çalışmasının süreceği belirtildi.

Uğur Yiğit - Onur Erden

