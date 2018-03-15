Çiftlik Bank mağdurundan başsavcılığa suç duyurusu

Kayseri Adalet Sarayı önünde İHA’ya özel açıklamalarda bulunan Mustafa Taş isimli vatandaş, “Çiftlik Bank mağduruyum. İşyerindeki çalışma arkadaşlarım yaklaşık 1.5 yıl önce bu oyunu oynamaya başladılar. Bankadan kredi çekerek oyunu oynadılar ve ev, araba alıp, kredi borçlarını bu oyun sayesinde ödediklerini gördüm” dedi.

Çiftlik Bank’a 10 bin 300 TL para yatırarak oyunu oynamaya başladığını söyleyen Taş, “Para yatırdıktan bir ay sonra sistem kapandı. Çiftlik Bank’a ihtar gönderdim, hiçbir geri dönüş olmadı. Dolandırıldığımı düşünerek Başsavcılığa Çiftlik Bank sahibi firari Mehmet Aydın ve şirket hakkında suç duyurusunda bulundum” ifadelerini kullandı.

Taş, daha sonra Başsavcılığa giderek şikayet dilekçesini teslim etti.

Şeref Kahraman