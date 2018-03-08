Çiftlik Bank ödemeleri yapılacak mı ? Çiftlik Bank kapandı mı ?

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen Çiftlik Bank oyunu ile ilgili son gelişmeleri Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın programında cevapladı. Çiftlikbank ödemeleri yapılacak mı ? Çiftlik Bank faaliyetleri durdu mu ? Çiftlik Bank kapandı mı ? İşte milyonlarca kişinin merakla beklediği konu ile kapsamlı bilgiler...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlikbank’a ilişkin, “İdari olarak reklamlarını durdurduk daha fazla tüketicinin aldanmasının önüne geçmek adına. Bakanlığımızın idari yaptırımlarının tamamını uyguladık. Cezai noktada da cumhuriyet savcılıkları yetkilidir” dedi.

“Bakanlığımızın idari yaptırımlarının tamamını uyguladık”

Yaşar’ın “Herkes Çiftlikbank’ı soruyor. Burada son durum nedir?” şeklindeki sorusuna Tüfenkci, “Kamuoyunda ‘Çiftlikbank’ olarak bilinen sistemin uygulama ve faaliyetlerinin sistem içerisinde yer alan kişi ve şirketlerle ilgili kamu kurumlarının temin edilen bilgi ve belgeler kapsamında Bakanlığımız 6502 sayılı Kanun'la ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gelen şikayetler üzerine inceleme yaptı. Baktığımızda gerçekten sistemde 132 bin aktif üye olduğunu gördük. 380 bine yakın da pasif üye var. Ciddi rakamlar var. Toplanan ciddi paralar var. Bununla ilgili Bakanlığımız müfettişleri inceleme yaptı ve tespit edilen hususlar doğrultusunda konu TCK çerçevesinde değerlendirilmek üzere ilgili cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirildi. Bugün itibariyle Bakanlığımızın bu konuda yapacak bir şeyi kalmadı. ‘Bakanlık bizim ödemelerimizi durdurdu, bankalara blokaj konuldu’ demeye başladılar. Hiçbir blokaj da yok, başka bir şey de yok. Sistem sakat olduğu için bu belli bir yerde patlıyor. Üyelerine ödeme yapacaklarsa hiçbir hukuki engel yok.

O ödemelerini yapabilir. Sadece biz tespit ettiğimiz hususlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bizim sadece suç duyurusunda bulunmamız davanın açılmasına yetmez. Savcılıkta inceleme yapacak, dava açılmasına karar verirse dava açılacak. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Tekrardan söylüyorum eğer sistem yöneticileri ödeme yapmak istiyorlarsa yapabilirler, durdurduğumuz bir faaliyetleri yok. Bu sistem doğru bir sistem değil ve tespitlerimizi de savcılığa ifade ettik. İdari olarak reklamlarını durdurduk daha fazla tüketicinin aldanmasının önüne geçmek adına. Bakanlığımızın idari yaptırımlarının tamamını uyguladık. Cezai noktada da cumhuriyet savcılıkları yetkilidir. Ayrıca bu konularda mevzuat eksikliğini gidermek adına çalışmalarımız devam ediyor. Para yatıranlar da cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilirler” cevabını verdi.