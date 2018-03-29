Diğer
Kategoriler

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 3 şirkete kayyum atandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Anadolu 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce, Çiftlik Bank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı.

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 3 şirkete kayyum atandı

29 Mart 2018 13:00

Ayrıntılar geliyor...

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç