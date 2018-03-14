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Çiftlik Bank tabelaları söküldü

On binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan ve haklarında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank'ın Bursa'nın İnegöl ilçesindeki çiftliğinde iki gece önce yaşanan gerginliğin ardından güvenlik tedbirleri artırılırken, yönetime kayyum atanacağı öğrenildi.

Çiftlik Bank tabelaları söküldü

14 Mart 2018 17:38

Jandarma özel harekât (JÖH) ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince güvenliği sağlanan Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisinde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri tarafından hasar tespiti yapıldı, hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi. 

Bakanlığın bütün Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’deki Çiftlik Bank büyükbaş tesisine el koymasının ardından Çiftlik Bank tabelaları söküldü. Çiftlik Bank tesislerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki başsavcılıklarca adli çalışmalar yapılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca bütün Türkiye’deki tesislere kayyum tayin edileceği öğrenildi. 

Salih Bakıcı
 

 

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