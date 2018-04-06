Çiftlik Bank’ın Balıkesir’deki Bitcoin tarlasına polis baskını: 6 gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Çiftlikbank’ın ‘sanal para’ Bitcoin üreten dijitallerinin Balıkesir’de olduğu belirlendi. İstanbul ve Balıkesir polisinin ortak düzenlediği ortak operasyonda belirlenen adrese baskın düzenlendi. Bitcoin tarlası adı verilen dijitallere ulaşan polis, operasyonda Çiftlik Bank’ın muhasebe müdürünün de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’sinin dosya kapsamında arandığı öğrenilirken, gözaltına alınanlar arasında Çiftlikbank organizasyonunda kurulan ‘Fame Game Hayvancılık ile Çiftlik Bilgi İşlem’ adlı firmanın muhasebe işlemlerini yürüten K.K. mali müşavir, ofisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sadık Kahraman

