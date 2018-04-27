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Çiftlik Bank'ın yazılımcısı tutuklandı

Çiftlik Bank Soruşturması kapsamında gözaltına alınan yazılım işlerinden sorumlu Cudi Cumhur Yurdakul ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftlik Bankın yazılımcısı tutuklandı

27 Nisan 2018 18:27
 

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