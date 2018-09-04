İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu
Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

Adana’da bir çiftlikte bekçilik yapan şahıs, sulama havuzunda ölü bulundu.

Olay, Yüreğir ilçesi Eğriağaç Mahallesi’nde bulunan bir çiftlik içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftliği aşçısı olan bir kişi, bekçi İhsan Demir’e (60) seslendi. Demir’den haber alamayan aşçı, çiftlik etrafında aramaya başladı. Çiftlik içerisinde portakal bahçesinin sulamak için kullanılan, sulama havuzu içerisine bakan aşçı, Demir’in cansız bedenini gördü. Çiftlik çalışanı durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. 

Polis ekipleri, Demir’i su içerisinden çıkartıp inceledikten sonra, Demir’in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demir’in kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsisi sonrasında belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Süleyman Cenk İdaye 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.