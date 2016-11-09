Yaklaşık bir an önce çiftliğinden kaçan 4 yaşındaki bir manda üniversite kampüsündeki KOSGEB binasının arka bahçesini kendine mesken edindi. Üniversitenin güvenlik görevlilerini birçok kez atlatmayı başaran manda en ufak bir tehlike sezdiği takdirde hemen bahçenin yanındaki ormana girerek izini kaybettiriyor. Bu süre zarfında sahibinin birçok kez gelip almaya çalıştığı 'Depel' isimli manda, her defasında sahibinden kaçmayı başardı. Son çare olarak mandanın annesini iple bağlayarak üniversiteye getiren mandanın sahibi Dursunali Akca, anne mandanın yardımıyla 'Depel'in geri dönmesini bekliyor. Mandaya alışan KOSGEB çalışanları ise hayvana arada su vermeyi ihmal etmiyor. Mandanın bahçede yemekle ilgili bir problemi olmadığını söyleyen KOSGEB'de çalışan Mustafa Yılmaz, kış ayalarının yaklaşmasıyla mandanın dışarıda hasta olabileceğini belirtti.

"Belki mezun olup gider"

Öğle aralarında mandayı ziyaret eden KOSGEB Uzmanı Mustafa Yılmaz, "Bu genç manda yaklaşık bir aydır burada konaklıyor. Üniversitenin güvenlik görevlileri yakalamaya çalışıyorlar ama pek başarılı olamadılar. Biraz ürkek, neden olduğunu bilmiyorum. Seviyoruz tabi ama biraz uzaktan. Bir yere zarar verdiği yok. Sanırım buradaki yaşam alanı ona cazip geliyor. Arada su veriyorum ona. Üniversiteli bir mandamız var. Belki mezun olup gider. Binamızın camları aynalı olduğu için geçerken bazı yerlerde takılıp kalıyor. Ön kapıyı sürekli pisliyor. Beslenmeyle ilgili bir sıkıntısı yok. Kış geliyor umarım hasta olmaz, onu düşünüyorum" dedi.

"Belki annesinin yanına gelir"

Mandasının neden kaçtığını bilmediğini söyleyen mandanın sahibi Dursunali Akca, "Bu mandamızın adını 'Depel' koyduk. 25-30 tane mandam var. Bunun neden kaçıp buraya geldiğini bilmiyorum. Daha önce birkaç kez yakalamaya geldim ama ormana kaçtı yakalayamadım. Bugün en son annesini buraya getirdim. Belki annesinin yanına gelir de çiftliğe götürürüm" diye konuştu.



Kenan Akyüz

