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Çığ altında kalan muhtar hayatını kaybetti

Muş’un Bulanık ilçesi Ericek köyü yoluna yol açma çalışmaları takip ettiği sıra düşen çığ altına kalan muhtar Mehmet Şirin Doğan hayatını kaybetti.

Çığ altında kalan muhtar hayatını kaybetti

29 Ocak 2017 22:14

Bulanık ilçesine Bağlı Ericek köyünde iki gündür kar nedeniyle kapalı olan yolda çalışma yürüten İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yanında bulunana Ericek köyü muhtarı Mehmet Şirin Doğan ve kardeşi düşen çığın altında kaldı. Özel İdareye ait kepçe operatörü tarafından muhtarın kardeşi çığ altında hemen kurtarılırken, kepçe operatörü muhtarın kurtarılması için yetkililere haber verdi. Bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi ve Bulanık Belediyesine ait araçlar ve jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 1 saat sonra muhtar Mehmet Şirin Doğan çığ altında çıkartılarak ambulansla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen muhtar Doğan, kurtarılamadı.

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ericek köyü muhtarı Mehmet Şirin Doğan ve kardeşi, köy yolunun açılması için çalışma yürüten ekiplerinin yanında bulunduğu sırada, oldukça eğilimli olan arazide gelen çığ altında kalmıştır. Kardeşi kepçe operatörümüz tarafından hemen çığ altında çıkartılıyor. Ancak muhtara ulaşamayan kepçe operatörünün haber vermesi sonucu hemen Bulanık Belediye ve Özel İdareye ait araçları suratla o bölgeye yönlendirdik. Aynı zamanda 112 ve jandarma ekipleri de hemen bölgeye intikal ettirildi. Yaklaşık 1 saat çalışma sonucunda ekipler muhtarımızı çığ altında çıkarttı ve hızlı bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef muhtarımız hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. 

Galip Kılınç


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