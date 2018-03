Çiğ köfte ve ciğer kebabı resmen Şanlıurfa’nın

2017 coğrafi işaret yılı oldu

Program öncesi bir konuşma yapan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Kayyum Başkanı İsmail Demirkol coğrafi işaret almanın önemine değinirken Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Asan ise 2017 yılının coğrafi işaret yılı olduğunu belirterek, 2017 yılı özellikle coğrafi işaret alanında bir atılım yılı oldu. Yüzün üzerinde bir coğrafi işaret tescili yaptık. Şu anda 327 tescilimiz var. 413 tanesinin işlemleri ise devam ediyor. Şu anda Şanlıurfa en önde gelen ilimiz. Aslında ben ikinci sandım ama komşu ille beraber ikisi aynı” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise coğrafi işaret alınarak Şanlıurfa’nın marka değerinin arttığını söyledi.

Türkiye’deki zenginlik hiçbir yerde yok ama malımıza sahip çıkmamışız

Bu gün Urfa’nın gurur duyması gerektiği günlerden biri olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu,” Coğrafi işaret anlamında bu gün Şanlıurfa’nın başarısı tescillenmektedir. Bu gün Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odamızın almış olduğu coğrafi işaret sayısı bu günle beraber tam 17 tane oldu. Bu alanda Türkiye’nin şampiyonu Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası. Peki bu coğrafi işaret nedir, ne kazandıracak, ne faydası olacak. Coğrafi işaret zenginlik. Onun için uğraşıyoruz. Türkiye’deki zenginlik hiçbir yerde yok ama malımıza sahip çıkmamışız. Yanı başımızdaki Yunanistan baklavamıza kadar elimizden alıyordu. Allah’tan Gaziantep çıktı da baklavayı tescilledi. Götürdük Avrupa’da da tescilledik” dedi.

Fransızlar maya vermese yoğurt yapamayacağız

Türkiye’nin her ilçesinde peynir yapıldığını fakat batının bundan para kazandığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bizim Şanlıurfa’nın peyniri var ama Türkiye’de neredeyse her ilçede peynir var, farklı. Fransa bir tane peynirle milyar dolar kazanıyor. İtalya bir tane farklı peynirle milyar dolar kazanıyor. Bütün dünya aynı şeyi yiyor. Bizdeki zenginlik hiç kimsede yok ama malın sahibi biz değiliz. Gidin yurt dışına, yoğur kimin Allah aşkına. Bizim atalarımızdan, Kafkaslardan gelen bizim kültürümüz ama yurt dışına gidin herkes Greek yoğurdu, Yunan yoğurdu diyorlar. Hiç Türk yoğurdu diyen yok haberiniz olsun. Rahmetli babam yoğurda bal katardı, meyve de katardı. Şimdi Fransız firması meyveyi katıyor, bize satıyor. İşin enteresanı şu Fransızlar mayasını bize vermese yoğurt yapamayacağız. Öyle bir durumdayız. Kendi malımızın sahibi değiliz. Coğrafi işaret aldık iş bitiyor mu, bitmiyor. Bunun ikinci aşaması var. Aynı Gaziantep baklavasında yaptığımız gibi, Aydın’ın incirinde yaptığımız gibi, Malatya’nın kayısında yaptığımız gibi Avrupa Birliğinde tescillememiz lazım. Yoksa mal gider” ifadelerini kullandı.

Huzur yoksa bu lezzetin de anlamı yok

Her şeyden önce huzurun en önemli şey olduğunu vurgulayan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik ise, “Bu coğrafi işaretler çok anlamlı ve çok önemli. Bunun ikinci etabı olan Avrupa Birliği sürecindeki tescili de son derece önemli. Onunla ilgili de hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Son zamanlarda neler çektiğinizi, neler çektiğimizi hepimiz biliyoruz. Bunlar son derece önemli gelişmeler, son derece önemli adımlar, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Allah herkesten razı olsun ama ülkenin huzuru her şeyin önünde. Türkiye’nin birliği, beraberliği her şeyin önünde. Huzur yoksa bu lezzetin de anlamı yok. Birlik ve beraberlik yoksa bunların hiçbir kıymeti yok. Böl yönet anlayışından çıkıldı, böl yok et anlayışına doğru hızlı bir adım var. İşte Türkiye bu noktada yerinde sayan, olayları izleyen bir ülke olmadı. Bu olayda aktör olmak durumundaydık. Birilerinin sinsi planlarını açığa vurmak durumundaydık, Afrin’e onun için gittik” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından çiğ köfte, ciğer kebabı, tırnaklı ekmek, haşhaş kebabı, açık ekmek, pencer (pazı) boranisi, yumurtalı köfte, isot çömleği, frenk çömleği, üzlemeli pilav, lebeni, su kabağı yemeği, zerde ve külünçenin coğrafi işaret tescil belgeleri teslim edildi.

Programa, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Faruk Çelik, Mahmut Kaçar, Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek, Halil Özcan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ses Sanatçısı Mahmut Tuncer, bir dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan Kutbettin Arzu, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı.

Tören sonunda ŞUTSO Kayyum Başkanı İsmail Demirkol, TPBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Asan'a yöresel ürünler hediye etti.

Şinasi İnan