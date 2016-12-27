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Çiğ süt fiyatına 6 kuruşluk zam

Ulusal Süt Konseyi, halen 1 lira 15 kuruş seviyesinde olan çiğ süt referans fiyatını 30 ay aradan sonra Ocak 2017'den itibaren 6 kuruş artırarak 1 lira 21 kuruş olarak belirledi.

Çiğ süt fiyatına 6 kuruşluk zam

27 Aralık 2016 16:08

Ulusal Süt Konseyi'nin toplantısı dün gerçekleşti. Konseyin yönetim kurulunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nı temsilen bulunan Hayvancılık Genel Müdürlüğü yetkilileri fiyatın 1 lira 25 kuruş olmasını önerdi. Ancak sanayiciler bu fiyatın yüksek olduğunu söyleyerek karşı çıktı.

Fiyatın artmaması gerektiğini savunan ve bu fiyat kararına uyamayacaklarını söyleyen sanayiciler, buna gerekçe olarak iç piyasadaki yavaşlama ve ihracat pazarındaki sıkıntıları gerekçe gösterdi. Bakanlık yetkilileri ise fiyatın artması konusunda ısrarcı oldu.

Toplantı sonunda alınan kararla, 2017 yılının ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt referans fiyatının soğutma primi dahil 1,21 TL olacağı öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere Temmuz 2014'ten bu yana çiğ süt referans fiyatı 1 lira 15 kuruş seviyesinde tutuluyor. Yaklaşık 30 aydır köylü ve çiftçinin sanayiciye sattığı çiğ sütün fiyatı değişmezken, marketlerde süt ve süt ürünlerine yönelik zamlar ise devam etti.

Sektör temsilcileri süt/yem paritesinin (1 litre çiğ süt satarak 1,5 kg yem satın alınabilmeli) 1'e 1 olduğunu hatta bazı bölgelerde 1 litre çiğ süt satarak ancak 800-900 gram hayvan yemi alınabildiğini aktarıyor.

Buna karşın özellikle 2016'nın başlarında sanayiciler, aracılar vasıtasıyla üreticiden çiğ süt alım fiyatlarını referans fiyatın bile altına çekmişti. Bazı bölgelerde çiğ süt alım fiyatı 85-90 kuruşa kadar geriledi.

Söz konusu fiyat politikaları yüzünden zarar eden bir çok süt sığırcılığı işletmesi kapısına kilit vururken, anaç hayvanlar da kesime gönderildi. Sektör temsilcileri kırmızı et fiyatlarının yüksek seyretmesi ve çiğ sütün eder fiyata satılamaması yüzünden birçok üreticinin anaç hayvanlarını kesime göndermeye devam ettiğini belirtiyor.

Bildiğiniz üzere üretici açısından taban fiyat kadar kalite primi de Türkiye şartlarında kritik önemde. Kalite primi de çiğ sütteki somatik hücre sayısı, bakteri sayısı, sütteki yağ oranı ve soğutma gibi kriterlere bağlı.

Bu konuda da belirli bir standartın oluşturulamaması nedeniyle sanayici tarafından kaliteye verilen prim de aşağıya çekiliyor.


İrfan Donat - Bloomberg HT

Etiketler: çiğ süt


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