Çiğ süt marketlerde satılacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile çiğ sütün satışına dair usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, çiğ süt sağımdan itibaren 24 saat içerisinde tüketiciye ulaştırılacak. Çiğ sütün son tüketim süresi de ilk sağım saatinden itibaren 48 saati geçmeyecek. Süt üreten hayvancılık işletmesi merkez kabul edilerek hazır ambalajlı çiğ süt için 500 kilometrelik yarıçap içerisinde, hazır ambalajlı olmayan çiğ süt için 200 kilometrelik yarıçap içerisinde yer alan ve son tüketiciye sabit bir yerde konumlandırılmış otomatik satış makineleri veya bakkal, market ve benzeri yerlerde satılabilecek.