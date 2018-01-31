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Çığ tehlikesine rağmen...

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çiftçilikle geçimlerini sağlayan köylüler, yazın dağlarda istifledikleri otları çığ tehlikesine rağmen kızaklarla köye taşıyor.

Çığ tehlikesine rağmen...

31 Ocak 2018 17:02

Yüksekova - Şemdinli karayolu üzerinde bulunan Yürekli köyü sakinleri, geçimlerini sağladıkları hayvanlarını beslemek için yazın 2 bin rakımlı dağlarda biçip biriktirdikleri ot yığınlarını karlı dağlardan kızaklara yükleyip köylerine indirmeye başladı. Arazilerinin az olması nedeniyle hayvanlara yem temin etmek için dağların yüksek kesimlerinde ot biçtiklerini belirten Husret Keği, "Yazın biçtiğimiz otları bağ şekline getirip bir arada toplayıp üstünü kapattıktan sonra ocak ve şubat aylarında kızaklarla indirerek hayvanlarımıza veriyoruz. Hayvanlarımıza yeterli ot bulmadığımız için köyün yüksek kesimlerindeki otları biçip kışın kullanıyoruz" dedi.

Zaman zaman çığ tehlikesiyle karşılaştıklarını belirten Keği, "Sabahın ilk ışıklarıyla karların sert olduğu bir anda bu zorlu yolculuğa çıkıyoruz. Büyük bir zorluğun ardında otlarımızı köye kızaklarla indirip hayvanlarımızı besliyoruz" ifadelerini kullandı

Köy Muhtarı Celal Başçı da, yazın topluca biçtikleri otları, kışın yine topluca kızaklarla indirdiklerini söyledi.

Etiketler: çığ, hakkari

 

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