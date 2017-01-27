Türkiye'deki işadamları Cumhurbaşkanı Erdogan'a destek vermeye devam ediyor. Döviz bürosu, arsa, inşaat ve restoran alanlarında faaliyet gösteren İsmail ve Ali Kember kardeşler, Başakşehir'de Ciğeristan'ın 3'üncü şubesini açtı. İlk şubeyi Aksaray, ikinci şubeyi Zeytinburnu'nda açmışlardı. Başakşehir'deki şubede diğerlerinden farklı olarak meyvelerden oluşan vitamin bar ve çocuklar için özel oyun alanları oluşturuldu. Ayrıca şubenin bulunduğu binada toplantı ve davet salonları yer alıyor.

Başakşehir'de açılışı gerçekleşen şubeye kamuoyunca Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Hoca, Fuzuli Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta Kur-an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mehter Takımının çaldığı marşlarla coşkulu anlar yaşandı.

''Bizim ana hedefimiz muhabbet''

Açılışta konuşan Ciğeristan'ın Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kember, ''Fatih ve Zeytinburnu şubesinden sonra Başakşehir şubesini açıyoruz inşallah. Allah hayırlı ve mübarek etsin. Bu şubeden sonra başka bir şube açmayı düşünmüyoruz. Mevcut şubelerin kalite ve hizmetini en yüksek derecede yapmayı düşünüyoruz. Sadece ciğer satmıyoruz. Ciğer bizim ana ürünümüz. Bazı müşterilerimiz ciğer sevmeyebiliyor. Ciğer yanında çöp şiş, Adana kebap, Urfa kebap ve tavuk şiş ürünlerimizi sunuyoruz. Bu şubeye özel olarak ve meyvelerden oluşan vitaminyum bar bölümümüz var. Bu bölümde ürün çeşidi olarak; atom ve imparator diye adlandırdığımız karışımlar var. Müşterilerimize bu ürünleri denemsini tavsiye ediyoruz. Yerimiz yaklaşık 5 bin 250 m2, giriş katında şubemiz yer alıyor. Üst katları davet ve toplantı salonu olarak kullanmayı düşünüyoruz. Müşterilerimiz için otoparkımız ve çocuklar için oyun alanımız var. Ailelerin rahat edeceği bir mekan açtık. Ciğer ya da gıdan ziyade muhabbet satıyoruz. Bizim ana hedefimiz muhabbet. İnsanlar buraya geldiği zaman kendilerini rahat hissedebiliyorsa hedefimize ulaşmış oluyoruz. Bu bunu sağlamaya çalışıyoruz'' dedi.

''Ben yatırımımı yaptım, sende yatırım yapmaya var mısın?''

İşadamlarının yatırımı durdurmamalarını isteyen Kember, ''Günümüzde Türkiye'de yatırım yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu yatırımı yaptık. Bütün işadamlarına sesleniyorum; yatırımlarını asla durdurmasınlar, hız kesmesinler ve yatırımlarına devam etsinler. İşadamlarına tekrar sesleniyorum; ben yatırımımı yaptım, sende yatırım yapmaya var mısın?'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın doları bozma ve yatırım yapma çağrısını değerlendiren Cübbeli Ahmet Hoca, ''Cumhurbaşkanımız Allah için hayırlı olanı söylüyor. Vatan ve millete faydalı olanı söylüyor. ''İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olan, insanların en şerlisi insanlara zararı olan.'' Parayı stok edenler, hele bu zamanda ellerinde imkan olup iş yeri açmayanlar, işçi çalıştırmayanlar hatta işçi çıkaranlar zarar veriyorlar. O zaman şerli insanlar oluyorlar. Madem elinde imkan var, stok lazım değil, her gün yeni rızkıyla ile gelir. Rızık Allah'a ait. Buna inanmış insanlarsak, eğer Müslümansak ''Yer yüzünde gezen, dolaşan, depreşen canlıların, karıncaların, böcekleri rızkı Allah'a aittir.'' Hepsini Allah yediriyor, içiriyor ve doyuruyor. Bu Allah bizi mi aç bırakacak? Buna inanan, bu itikatta olan insanlar tabii ki yarın ve öbür günü düşünmez. Bugün hayır yapar, iş açar, müessesini açar, işçisine bakar, iten adam çıkartmaz. Başındaki büyükleri dinler. Vatanına ve milletine faydalı olur. Allah, bu belayı yakında açacak. Görünüşe göre ekonomik kriz görünüyor. Sorduğumda diyorlar ki; aslında kriz yok, millet parayı tuttu diye cevap veriyorlar. Bende bunu doğru görüyorum. Belirsizlik olunca hemen bir çekince geliyor. Allah'a tevekkül etmek ve güvenmek lazım'' şeklinde konuştu.

''Ticaret cesaret ister, cesaretsiz rızık gelmez''

Yapılan yatırım hakkında konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, ''İsmail efendi burada çok büyük yer açmış.Bu işi, bu zamanda istişareye uygun getirmezler. Bu cesaret ister. Rızkın 10'da 9' ticarettedir diye hadisi şerif var. Abdestini alıp namazını kılan, ibadetini yapıp Allah'a şükür edenler, sadaka verenlerde bereket olacak. Kesinlikle aratacak eksilmeyecek. Allah, ne verirsen yerini dolduracak. Bu inançla hareket edilse insanlar daha fazla iş yapar. Ummadıkları yerden Allah rızıklandırır. İsmail efendiyi tebrik ediyorum. Diğer işadamlarına örnek olmasını niyaz ediyorum. İnşallah Rabbim hepsine cesaret versin. Ticaret cesaret ister, cesaretsiz rızık gelmez. İnşallah mübarek ve hayırlı olsun''ifadelerini kullandı.