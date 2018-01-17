Diğer
Kategoriler

‘Ciğerimin Köşesi’ için 10 katı para harcadı

Amasya’da yaşayan Mustafa Göç, İstanbul’dan 12 bin liraya satın alıp yaklaşık 10 katı harcama yaptığı otobüsü ciğerciye dönüştürdü.

Ciğerimin Köşesi için 10 katı para harcadı
‘Ciğerimin Köşesi’ için 10 katı para harcadı - Foto Galeri

17 Ocak 2018 12:11
‘Ciğerimin Köşesi’ için 10 katı para harcadı - Tıkla İzle

4 ay önce 2004 model belediye otobüsünü ailesinin de desteğiyle dekore ettirip plan ve proje tasarımıyla gerekli izinlerini aldıktan sonra Amasya Akbilek Mahallesi'ndeki evinin önüne getirten evli ve 2 çocuk babası Mustafa Göç, ‘Ciğerimin Köşesi’ adını verdiği ekmek teknesi için yaklaşık 120 bin TL harcadı.

Duruma şaşıranların otobüsü servislerle karıştırdıklarına değinen Göç, “'Nereden nereye gidiyoruz?’ dediklerinde ‘açlıktan tokluğa gidiyoruz’ şeklinde cevap veriyorum” dedi.

Müşteriler Hayati Dursun Akşen ile Nevzat Şahin de ciğerciye dönüşen otobüsü görünce şaşırdıklarını söylediler. 

Murat Çelik

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç