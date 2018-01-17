‘Ciğerimin Köşesi’ için 10 katı para harcadı

4 ay önce 2004 model belediye otobüsünü ailesinin de desteğiyle dekore ettirip plan ve proje tasarımıyla gerekli izinlerini aldıktan sonra Amasya Akbilek Mahallesi'ndeki evinin önüne getirten evli ve 2 çocuk babası Mustafa Göç, ‘Ciğerimin Köşesi’ adını verdiği ekmek teknesi için yaklaşık 120 bin TL harcadı.

Duruma şaşıranların otobüsü servislerle karıştırdıklarına değinen Göç, “'Nereden nereye gidiyoruz?’ dediklerinde ‘açlıktan tokluğa gidiyoruz’ şeklinde cevap veriyorum” dedi.

Müşteriler Hayati Dursun Akşen ile Nevzat Şahin de ciğerciye dönüşen otobüsü görünce şaşırdıklarını söylediler.

Murat Çelik