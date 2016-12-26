Lise öğrencisi N.B.Y.’nin (15), 2015 yılında bindiği minibüste vahşice öldürülen Özgecan Aslan olayının bir benzerini yaşadığı olayın ikinci duruşması bugün Mersin Adliyesi’nde 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar minibüs şoförü M.G. (26) ile arkadaşı S.B.’nin (30) de katıldığı duruşmada, Mersin Barosu ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi de davaya ayrı ayrı müdahillik talebinde bulundu. Hakim Filiz Düzenli başkanlığında görülen duruşmayı, N.B.Y.’nin annesi Elife Y., CHP il ve ilçe kadın kolları üyeleri ile CHP’li Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da izleyerek, N.B.Y. ve ailesine destek verdi.

Davaya Mersin Barosu da müdahil oldu

Duruşmada, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Burcu Düzen Gürler, CMK’nın 237. maddesi gereğince Mersin Barosu ve Kadın Hakları Merkezi adına ayrı ayrı müdahillik talebinde bulunarak, müdahilliklerinin kabul edildiği mahkeme kararlarını hakime sundu. Av. Ayla Gündoğdu da Çocuk Hakları Merkezi adına sözlü olarak müdahillik talebini iletti. Hakim, avukatların müdahillik taleplerini kabul ederek, N.B.Y.’nin avukatı Sema Tokgöz’e söz verdi.

Olayın akşam saatinde ve ıssız bir yerde gerçekleştiğini belirten Av. Tokgöz, Tokgöz, müvekkilinin olaydan etkilendiği için ilaç tedavisine başladığını belirterek, durumun dosyaya dahil edilmesini istedi. Tokgöz, ayrıca olayın cinsel saikle yapıldığını iddia ederek, bu nedenle ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçuna ‘cinsel taciz suçunun’ da eklenerek iddianamenin yeniden düzenlenmesini ve soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Gürler ise iki sanığın kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu cinsel maksatlı olarak işlediklerini söyledi. Ayrıca, iddianamede, sanıklardan birinin cinsel organıyla oynayarak N.B.Y.’ye baktığı, N.B.Y.’nin korkarak bağırması üzerine tekrar normal güzergahlarına döndükleri ifadelerinin yer aldığını dile getiren Gürler, cinsel organla oynamanın cinsel taciz suçunu oluşturduğunu belirterek, bu nedenle davaya cinsel taciz suçunun da eklenerek soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ece Kovan Demirtaş da TCK 105. maddeye göre, temas olmasa da cinsel davranışların cinsel taciz suçu oluşturduğunu, bu olayda da bu suçun işlendiğini ifade ederek, soruşturmanın genişletilmesini istedi.

‘Cinsel taciz’ suçlaması kabul edildi

Mahkeme Başkanı Hakim Düzenli, iki sanığa, CMK gereğince avukat tayin edilmesi ve ek savunma için süre verilmesine karar verirken, sanık avukatının, müvekkilinin ilaç tedavisine başlaması dolayısıyla tedavi sürecinin de dosyaya eklenmesi talebini, dosyaya bir katkısı olmayacağı gerekçesiyle reddetti. Mahkeme ayrıca, sanıklar hakkında ortaya atılan ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ iddiasının yanı sıra N.B.Y.’nin avukatlarının talebi üzerine sanıklar hakkında ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla ek iddianame oluşturularak soruşturmasının genişletilmesi talebini kabul ederek, davayı 22 Şubat 2017 tarihine erteledi.

Av. Tokgöz: “Mersin Barosu olarak bu işin takipçisi olacağız”

Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Av. Sema Tokgöz, Mersin 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde süren dosyada, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun cinsel saikle işlendiğinin ortada olduğunu belirterek, “Tarafların ek savunması alınacak. Ayrıca, iddianamenin genişletilmesi kabul edildi. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezimiz ve Çocuk Hakları Merkezi'mizin de katılma talepleri kabul edildi. Mersin Barosu olarak bu işin takipçisi olacağız ve suçluların cezalandırılması için çalışacağız” dedi.

Av. Yıldız: “Sanıklar daha ağır cezayla yargılanacak”

Kadın Hakları Merkezi’nden Av. Şerife Arıcı Yıldız da Kadın Hakları Merkezi olarak davanın takipçisi olacaklarını söyledi. Davanın şu anki durumuyla Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesinin ilgili fıkralarından açıldığını dile getiren Arıcı, “Fakat biz olayın oluş şekli itibariyle eylemin sadece hürriyeti sınırlama aşamasında kalmadığı, cinsel taciz de oluşturduğu gerekçesiyle 103. ve 105. maddeler atfıyla da dava açılması talebinde bulunduk. Bu durumda verilecek ceza daha ağır olacak. Bundan sonraki aşamada soruşturmanın genişletilmesi talebimizin kabulüyle sanıklar daha ağır ceza öngören maddelerden yargılanacaklar” diye konuştu.

Av. Gürler ise söz konusu cezanın 1 ile 5 yıl arasını kapsadığını, sanıklara en üst sınırdan ceza verilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Anne Elife Y.: “İnşallah karşılıksız kalmayacak bunların yaptıkları”

N.B.Y.’nin annesi Elife Y. de şimdi 22 Şubat’ı bekleyeceklerini ifade ederek, “İnşallah ceza almalarını umuyorum. Ummaktan çok istiyorum. İnşallah karşılıksız kalmayacak bunların yaptıkları. İçeride kızımın o anda yaşadıklarını düşündüm. Bu beni daha çok yaraladı. Çok şükür ki, sağ salim yanıma geldi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Gerçekten zor bir olay” şeklinde konuştu.

Kıymet Gökçe - Koray Ünlü

MERSİN