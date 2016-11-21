İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı, Sulh Ceza Hakimliği’ne yazı yazarak, Cihan Medya Dağıtım A.Ş., Fia Prodüksiyon Radyo TV Reklam Org., İletişim Sanayi Tic. Ltd. Şti, Poyraz Matbaacılık A.Ş., Seyhan Matbaacılık A.Ş., Etiler Matbaacılık Yayıncılık A.Ş.’nin TMSF’ye devredilmesini talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, kararında Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Feza Gazetecilik A.Ş. ve Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık A.Ş.’ye Sezai Şengönül, avukat Tahsin Kaplan, avukat Metin İlhan’ın yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulu oluşturmak üzere kayyum olarak atandıklarını hatırlattı. Kararda, Feza Gazetecilik A.Ş., Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık A.Ş. ve Irmak Radyo Televizyon A.Ş.’ye ait tüm mal varlıklarının OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığına devredildiği, bu şirketler yönünden kayyumlara yüklenen yetki ve sorumlulukların sona erdiği anlatıldı. Kararda, “OHAL kapsamında çıkarılan ve 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan KHK uyarınca mevcut kayyumların tüm yetkilerinin TMSF’ye devredilmesine karar verildiği anlaşılmakla talebin kabulüne karar vermek gerekmiştir” denildi.

İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği; Cihan Medya Dağıtım A.Ş., Fia Prodüksiyon Radyo TV Reklam Org., İletişim Sanayi Tic. Ltd. Şti, Poyraz Matbaacılık A.Ş., Seyhan Matbaacılık A.Ş., Etiler Matbaacılık Yayıncılık A.Ş. için görevlendirilen kayyumlara ait tüm yetkilerin TMSF’ye devredilmesine karar verdi. Hakimlik, devir işlemi tamamlandıktan sonra mevcut kayyumların görevlerinin sonlandırılmasına hükmetti.

BAŞSAVCILIĞIN TALEBİ ÜZERİNE KAYYUM ATANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Zaman gazetesinin de bünyesinde faaliyet gösterdiği Feza Gazetecilik A.Ş’ye 4 Mart 2016 tarihinde 3 kayyum atanmış, kararı veren İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği şirketin çıkardığı Zaman gazetesinin FETÖ/PYD örgütünün amacı doğrultusunda yayınlar yaptığını belirtmişti.