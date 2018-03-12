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Cihanbeyli ve Kulu’da hırsızlık operasyonu: 13 gözaltı

Konya’nın Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde, 47 hırsızlık olayına karışan 13 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Cihanbeyli ve Kuluda hırsızlık operasyonu: 13 gözaltı

12 Mart 2018 15:13

Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 13 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen, 1 av tüfeği ve kuru sıkı tabanca, 3 televizyon, 1 diz üstü bilgisayar, 2 elektrikli su ısıtıcısı, elektrik süpürgesi, şarjlı matkap, alet çantası, ağaç kesme malzemesi, yemek takımı, set üstü ocak, cep telefonu, 10 adet çeşitli mutfak malzemesi, fincan takımı, kozmetik malzemeleri, 3 paspas, 2 büyük boy halı, 2 yer yatağı ve 4 küçük boy halı ile muhtelif ev eşyaları ele geçirildi. 

Yapılan soruşturmada şüphelilerin Cihanbeyli ilçesinde jandarma bölgesinde 14, emniyet bölgesinde 13, Kulu ilçesinde jandarma ve emniyet bölgesinde 20 olmak üzere toplam 47 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.
Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüphelilerden 6’sı ifadeleri alınarak serbest bırakılırken 7 şüpheli jandarmanın geniş güvenlik önlemi altında Cihanbeyli Adliyesine sevk edildi.  

 

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