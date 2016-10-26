İddialara göre, Ferdi Atuner alışverişe çıktığı sırada eşi Hasime Atuner kahvaltı hazırlamak için mutfağa girdi. Hasime Atuner ocağı yaktığı sırada alev alan tüple birlikte mutfak bir anda alev topuna dönerken, son anada kendini dışarı atan Hasime Atuner’in saçları tutuştu. Ünlü oyuncunun eşi kendini apartman boşluğuna atarak yardım istedi. Apartman görevlisi ve esnafların müdahalesiyle ünlü oyuncunun evi yanmaktan kurtuldu. Talihsiz kadın ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ünlü tiyatrocu Ferdi Atuner ise evine geldiğinde gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Öte yandan ünlü oyuncu Münir Özkul’un da aynı binada yaşadığı ve yangından etkilenmediği öğrenildi.

Apartman görevlisi Mehmet Kaya olayı şu şekilde anlattı: “Adam evde yokmuş eşi varmış. Tüpün başı kelepçeden kurtulmuş hanımefendi de ateşi yakmaya çalışınca alev almış. Ben apartman görevlisiyim ben de yardıma gittim. Tüpü alıp aşağı indirdim. Kendisi tiyatrocu, dizilerde tiyatroda oynuyor.”

Murat Horoz