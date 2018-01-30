Cihat Arslan: 'Gemiyi karaya sağ salim yanaştırmaya geldim'

TFF 2. Lig’de düşme hattında bulunan Karşıyaka, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Silivrispor’dan aldığı 3 puanla moralleri yükselen yeşil-kırmızılı ekip, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde yaptığı idmana ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışma, düz koşuyla sona erdi.

İdmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Karşıyaka Teknik Direktörü Cihat Arslan, İzmir’e ve Karşıyaka’ya yeniden geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, “'Süper Lig’den döndü acaba adaptasyon sorunu olur mu’ diye düşünenler var ama ben yuvama döndüm. ‘Gel’ dediklerinde kayıtsız kalamadım. Önemli bir camia ayakta kalma çabası veriyor. Benim bu duruma gelmemde çok büyük katkısı olan camiaya borcumu ödemek için geldim. Bu borç kısa vadede ödenir mi bilemiyorum. Hayatımın ilkleri hep burada oldu. Hangi ligde olsa gelirim. Benim için de sürpriz oldu. Futbolcuları çok fazla analiz edemeden Silivri’ye gittik. Önemli bir maçı kazandık, kırılma maçıydı. Psikolojik açıdan da çok önemliydi” şeklinde konuştu.

Takımın eksik yönlerini analiz edip en kısa zamanda kendilerini geliştirerek emin adımlar atmak istediklerini de kaydeden Arslan, “Takımda mücadele gücü vardı. Battal, Mahmut, Mustafa ve Tayfun gibi taşıyıcı oyuncuların performansının mutlaka artması gerekiyor” diye konuştu.

“Tarihi bir konuşmaydı”

Silivrispor maçı öncesi soyunma odasında yaptığı konuşmaya da değinen Cihat Arslan, “Bu bir motivasyon konuşması değildi tarihe bir nottu. Bu Karşıyaka tarihini, o günkü heyecanla anlatılacak bir konuşmaydı. Futbolcu grubuna bunları anlatmak gerekiyor. Bu tarihi bir konuşmaydı. Elektriğiniz, suyunuz olmaz, icra gelebilir ama 1912 ruhunu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Futbolcular da bunu motivasyon olarak aldı” ifadelerini kullandı.

“Alternatifsiz bir kadromuz var”

Alternatifsiz bir kadroya sahip olduklarını açıklayan başarılı teknik adam, “Gelişmeyen genç topluluk var. Bu çocuklara yeterli zaman verilmemiş. Burada olmayı hak etmeyen genç oyuncular olabilir. Daha sonra altyapıda, üst yapıyı hak eden oyunculara burayı açacağız. Burayı daha kaliteli bir hale getirmemiz gerekiyor. Karşıyaka kulübü bir markadır. Burada tekrar bir yapılanma yapacağım” dedi.

“Gemiyi karaya yanaştırmak için geldim”

Karşıyaka’ya gelerek herkese bir mesaj verdiğini aktaran Cihat Arslan, “Buraya gelirken peşinat istemedim, mukavelemde tazminat gibi maddeler de yok. Çok güzel bir yönetim var. Gençlik dönemlerimden başkanı tanıyorum, biliyorum. Ben taraftarlar ve onlar için geldim. Ben her şeyi bırakarak geldim. 3 ay sonra da döneceğim. Bizi sonuna kadar desteklesinler. Aldığımız Karşıyaka bayrağını yere düşürmeyiz. Süper Lig’e çok zor şartlarda ulaştım, başarılı olduğumu da gösterdim. Olağanüstü şartlarda mücadeleye girerken şartlar aranmaz. Benim buraya gelişim de böyle. 3 ay hiçbir şey aramadan geldim. 3 ay sonra başka planlarım olabilir. Gemiyi karaya sağ salim yanaştırmak için geldim” şeklinde konuştu.

Maç Atatürk Stadı'nda

Yeşil-kırmızılı taraftarların maçları Menemen Stadı'nda oynama çağrısını olumlu bulduğunu ancak kural gereği başvuruyu 2 hafta önceden yapmaları gerektiğini anlatan Arslan, “Bandırmaspor maçı Atatürk Stadı'nda oynanacak. Taraftarımız nerede olursak olalım bizi destekliyor. Sahada onlar için mücadele edeceğiz. Bandırmaspor güçlü bir takım. Zor bir karşılaşma olacak. Savaşan tarafımızı ön plana çıkarmamız lazım. Tüm puanlar önemli önümüzdeki haftalar için” açıklamasında bulundu.

Zeytin Dalı’na destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'nu sonuna kadar desteklediğini de ifade eden Arslan, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için kahraman Mehmetçiğimize kanımız feda olsun. Sonuna kadar ruhumuzla, bedenimizle onların yanındayız. Rabbim onları muvaffak kılsın” diyerek sözlerini noktaladı.