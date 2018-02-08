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Cihat Arslan, 'Motivasyonumuz yerinde'

Karşıyaka Teknik Direktörü Cihat Arslan, takımda motivasyonun tam olduğunu ifade ederek, “Niğde Belediyespor ve Bugsaş sınavlarını en az 4 puanla geçebilirsek avantaj yakalarız” şeklinde konuştu.

Cihat Arslan, Motivasyonumuz yerinde

08 Şubat 2018 23:34

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta hafta sonunda oynayacakları Niğde Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka’nın teknik direktörü Cihat Arslan, 15 günde 3’ü deplasman olmak üzere 4 önemli maça çıkacaklarını belirterek, “Niğde Belediyespor ve Bugsaş sınavlarını en az 4 puanla geçebilirsek avantaj yakalarız. Geçen hafta Bandırmaspor’la berabere kalırken kümede kalma yarışındaki rakiplerimiz Nazilli Belediyespor ve Kahramanmaraşspor’un kazanması takımımı demoralize etmedi” dedi.

Takımın motivasyonunun yerinde olduğunu anlatan Arslan, “Rakiplere bakmadan kendi oyunumuzu geliştirip maksimum galibiyet sayısına ulaşmaya çalışacağız” diye konuştu.

Yaşar Ozan Mayasız
 

 

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