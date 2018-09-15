Cihat Arslan: “Oyuncu değişikliğimiz karşılığını vermedi”

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor-Adanaspor müsabakası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan milli takım arası iki takımada iyi geldiğini ifade ederek, “İstanbulspor son dönemde iyi oyuncular aldı. Onlarda Adanademir maçıyla özgüven yakaladı. Biz de Altay maçıyla özgüven yakaldık. Oyunun başına baktığımızda Cruyff'un bir sözü var, ‘Futbol basit oyundur zor olan basit oynayabilmek.' Biz basiti yaptığımızda iyi şeyler yaptık. Ne zaman fantaziye kaçtık sıkıntılı bir süreç oldu. Yoksa kazanacak pozisyonlara getirdik. 2. golü atabilseydik çok farklı olabilirdi. Oyuncu değişikliğimiz karşılığını vermedi. Rakibin hamleleri karşılığını verdi. 3 oyuncum takımı 8 kişi bıraktı onlarda 3 oyuncu olarak fazlalaştı. Görev ve taktik anlayışta pozisyonlarda hata yaptık. Bu affedilir bir şey değildi. Kazanamanın verdiği kırılganlık oldu” ifadelerini kullandı.

“Transfer dönemi sıkıntılar yaşadık”

Transfer döneminde sıkıntılar yaşadığını anlatan Arslan, “Ülkemizin yurt dışı kaynaklı yaşadığı saldırırlarla kurlarda sıkıntı oldu ve santrafora oyuncu alamadık. Kone son dakika transferi ve 6 aydır antrenman yapmıyor. Elimizde başka kimse yok. Robertte sakat olduğu için Kone forma giyi. Oyuncu değişikliklerinde zorlandık forvette. Bu durum bizi yoruyor. Diğer oyuncular pozisyona girdi. Oyuncu değişikliklerinden Sonra istanbulspor puanı haketti” dedi.

“Onur Akbay eski talebem”

Onur Akbay ile alakalı soruları cevaplayan Cihat Arslan, “Onur Akbay eski talebem. Değerli bir oyuncu. Ondan beklenen performanstı. Hem kaptan hem abi. Diğer oyunculardanda performans arttırmasını bekliyoruz. Kırılgan bir takımız galibiyet almamanın üzerimizdeki psikolojisi var. Devre arasına kadar zor telafi edilir durumlar var. Antrenmanla performansları yükselterek daha maça hazır hale gelmemiz lazım. İstanbulspor'u tebrik ederim” şeklinde konuştu.

Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın