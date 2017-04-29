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Çıkan yangın bir köyü küle çeviriyordu

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu köyünde gece geç saatlerde çıkan yangında ilk belirlemelere çok sayıda ev yandı.

Çıkan yangın bir köyü küle çeviriyordu

29 Nisan 2017 11:51

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Alioğlu köyünde gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer evlere de sıçradı.
Kendi imkanları ile yangını kontrol altına alamayan köylüler Kargı İtfaiyesini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye gönderilen Kargı Belediyesine ait itfaiye araçları yetersiz kalınca Çorum, Osmancık, Tosya Belediyelerinden bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Çok sayıda evin küle döndüğü yangının ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. 

Turan Ozan Acar
 

Etiketler: çorum, yangın


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