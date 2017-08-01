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Çıkan yangın iki evi küle çevirdi

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında iki kardeşe ait bitişik evler tamamen yanarak zarar gördü.

Çıkan yangın iki evi küle çevirdi

01 Ağustos 2017 00:45

Edinilen bilgilere göre akşam üstü saat 18:25 de Şehreküstü mahallesi kayabaşı sokakta 1955 yılında yapıldığı öğrenilen ve Mehmet ve İbrahim Yavuz kardeşlerin yaşadığı tamamen ahşap malzemeden yapılmış evde sebebi henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile uzun süre kontrol altına alınmasında güçlük çekilen yangında evde bulunan 8 büyükbaş hayvan ise son dakikada kurtarıldı. Ahşap malzemeden yapılmış evin çatısı yanarak çöküp alevlerin evlere bitişik bulunan yine ahşap malzemeden yapılan evlere sirayet etmesi itfaiyenin köpük çalışması ile önlendi.
Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol ve Belediye Başkanı Selami Selçuk yangın mahalline gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangında can kaybının olmaması sevindirirken, yanan evlerden kurtulan eşya olmadı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kamil Akyol
 

Etiketler: ev, yangın


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