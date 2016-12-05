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Çıkan yangın tüm mahalleliyi isyan ettirdi

Bursa’da tinercilerin çıkardığı iddia edilen yangın, mahalleliyi sokağa döktü.

Çıkan yangın tüm mahalleliyi isyan ettirdi

05 Aralık 2016 00:39

Bursa’nın Küplüpınar mahallesi Telaltı sokakta bulunan metruk evde tinercilerin çıkardığı iddia edilen yangın panik yarattı. Mahalle sakinlerinin daha önce çok sayıda şikâyette bulunmasına rağmen tinercilerin mesken tuttuğu bina saat 22.30 sularında yandı. İtfaiye ekiplerinin olaya anında müdahalesi ile çevrede bulunan araç ve evlere sıçramadan söndürülen yangın, beraberinde mahalle sakinleri ile bu evi kullanan tinercilerin arasındaki sorunu ortaya çıkardı.

Mahalle sakinleri bu bina ile ilgili birçok kez şikayette bulunmasına rağmen yetkililerin seslerini duymadıklarını dile getirdi. Eğer bu bina ile ilgili bir işlem yapılmaması durumunda mahalleli balyozları alarak kendilerinin yıkacağını söyledi. Küplüpınar Mahalle Muhtarı İsmail Yavaş, “Çok tehlikeli bir yangın çıktı. Tüm mahalle sokağa döküldü. Daha önce burayı defalarca bildirdim. Fakat bir işlem yapılmadı. Neden bir işlem yapılmadığını merak ediyoruz. Bu akşam çıkan yangın zor söndürüldü. Evin çevresinde bir sürü ev var. Bu bina uzun zamandırtehlike arz ediyor. Bir an önce yıkılırsa tüm mahalleli rahatlayacak. Buraya baliciler, tinerciler geliyor. Büyük ihtimalle yangını tinerciler çıkarttı. Bu sorunun bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Çok geç olmadan bu binanın yıkılması gerekiyor” diye konuştu. 

Yusuf Ali Arslan


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