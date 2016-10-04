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Çıkan yangında AVM kül oldu

Van'ın Erciş ilçesinde çıkan yangın sonucu bir AVM tamamen kül oldu.

Çıkan yangında AVM kül oldu

04 Ekim 2016 10:27

Edinilen bilgilere göre, Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir AVM’de sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gece 24.00 sıralarında AVM’den yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis çevre güvenliğini aldıktan sonra çok sayıda itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangına müdahale edildi. Yangının komşu iş yerlerine sıçramaması için de büyük çaba sarf edildi.

Yangın, bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınıp tamamen söndürülürken, 500 metrekare büyüklüğündeki AVM tamamen kül oldu. Olay yerine gelen Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar ise, incelemelerde bulunup ilgililerden bilgi aldı. Kaymakam Yaşar, tüm birimlerle yangına müdahale edildiğini belirterek, iş yeri sahibine ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. 

Yangının neden çıktığı araştırılırken, AVM’de 3 milyon TL maddi zararın olduğu iddia edildi. Can kaybının olmadığı yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

Nihat Çavuşoğlu

Etiketler: avm, erciş, van, yangın


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